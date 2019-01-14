المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مخرج

طالب سائقون بضرورة اتخاذ إجراء أو تعديل مروري في منطقة المخرج (71) في أم الرمول بدبي باتجاه «دبي فيستفال سيتي»، وذلك بسبب اختناق حركة مرور المركبات القادمة من طريق الشيخ راشد باتجاه المخرج، وتفاجؤ المركبات القادمة من المسارب الواقعة على الجهة اليسرى المتجهة نحو منطقتَي رأس الخور والورقاء بها، الأمر الذي قد ينجم عنه حوادث مرورية جسيمة.

احتياجات

شكا مرضى وكبار سن من مستخدمي خدمة الكراسي المتحركة في «طيران الإمارات»، تأخرهم في انتظار موظفي الخدمة لنقلهم من الطائرة، مشددين على أن وضعهم الصحي يتطلب نقلهم قبل خروج جميع الركاب من الطائرة، حيث إن تأخير نقلهم يزيد تعب ومشقة السفر عليهم.

صيانة

طالب طلاب من ثانوية دبي للتعليم الثانوي للبنين بضرورة إجراء أعمال صيانة لمرافق المدرسة، وتصليحات لنظام التهوية ودورات المياه.

توصيل

شكا سائقون في دبي قيادة دراجات التوصيل التابعة للمطاعم على مسارات الجهة اليسرى المخصصة للقيادة السريعة، الأمر الذي يربك حركة المركبات، وقد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، متسائلين عن آلية الرقابة على حركة تلك الدراجات التي يفترض أن تلتزم بالقيادة في المسارات الواقعة على أقصى اليمين.

نظافة

شكا زوار لمنطقة القصباء في إمارة الشارقة عدم نظافة دورات المياه في أيام الجمعة، وقالوا إنه يفترض الالتزام من قبل الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة بالمحافظة على نظافتها طوال أيام الأسبوع.

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