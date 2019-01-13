الإمارات عضو في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء

المصدر: عمان - وام

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء، عضواً في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا، التابع للأمم المتحدة، الذي يستضيف الأردن مقره، في المركز الجغرافي الملكي الأردني.

جاء ذلك خلال اتفاقية وقعها المدير العام للوكالة، الدكتور المهندس محمد الأحبابي، ومدير عام المركز الإقليمي، العميد الدكتور عوني الخصاونة، بحضور سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، مطر سيف سليمان الشامسي، والملحق العسكري لدى الأردن، العقيد الركن مبارك سعد المنصوري.

وتنصّ الاتفاقية على تطوير مهارات ومعارف أساتذة الجامعات والعلماء والباحثين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستخدام الاستشعار عن بُعد والغلاف الجوي، فضلاً عن المهارات في الملاحة الجوية، وإدارة البيئة، ومساعدة الأساتذة على تطوير مناهج علوم الفضاء وبرامجه التطبيقية، وتبادل الخبرات والمعلومات في تقنيات الفضاء.

وقال الخصاونة إن المركز يسهم في تعزيز قدرات المملكة والإقليم في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، بما يعود بالخير والنفع على شعوب المنطقة، ويدعم خططها التنموية والاقتصادية.

وأعرب الأحبابي عن سعادته بانضمام الإمارات للمركز، الذي من شأنه تطوير المهارات الإماراتية والعربية في مختلف مناهج علوم وتكنولوجيا الفضاء، مؤكداً أن الإمارات تسعى لتوسيع برنامجها الفضائي مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية، بما يسهم في دعم الدور الفاعل لصناعة وعلوم وتقنيات الفضاء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأبدى استعداد الإمارات لفتح آفاق التعاون مع الأردن، في تبادل الخبرات والتجارب العلمية والتدريبية في المجالات ذات الصلة في علوم وتقنيات الفضاء، مثمناً العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة.

من جانب آخر، استقبل رئيس وزراء الأردن بالوكالة، الدكتور رجائي المعشر، في مكتبه برئاسة الوزراء، الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره مدير عام المركز الجغرافي الأردني، العميد الدكتور عوني الخصاونة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات علوم الفضاء والفلك والعلوم المساحية المختلفة، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.