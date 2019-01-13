محمد بن راشد: مَن مثل «لطيفة».. كلُّ من عرفها أحبَّها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بكلمات نابعة من أعماق الروح، تليق بأبهى سيدة تسكن القلب وتملكه حتى بعد رحيلها، يسترجع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محطات من حياة أمه، المغفور لها الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، مانحاً لمن «كانت كلُّها سلاماً وسكينة» مساحة خاصة في كتابه الجديد «قصتي»، الذي سيرى النور قريباً، ويضم 50 قصة تختصر سيرة ومسيرة عطاء تخطت نصف قرن، وتنشر «الإمارات اليوم» بشكل حصري اثنتين منها.



لا يكتفي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوقفة واحدة مع الأم، وكأنه يستعذب الحديث عنها، ولا يرى أن قصة واحدة ستروي كل شيء عن تلك الأم التي يفيض القلب حين يتذكرها بالكثير: «لم أرَ حباً كحبّها، ولا قلباً كقلبها، ولا قرباً كقربها»، «وهناك مواقف كثيرة لا أنساها مع أمي.. لحظات حديث أمي الجميل لا أنساها أيضاً».. لذا تحضر «لطيفة 1» و«لطيفة 2»؛ ومن الاسم ودلالاته، يستهل «الابن» سرده الصادق عن «الأم»، وكأنه يؤكد بأن الشيخة لطيفة كان لها من معاني اسمها نصيب كبير: «الرقيقة، الرفيقة، النادرة.. التي تشرح الصدر».



وببطاقة مختصرة يعرّف صاحب «قصتي» القارئ بالشيخة لطيفة: اسمها، ونسبها، ووظيفتها، في إشارة مبكرة إلى أن وراء كل رجل عظيم امرأة كذلك تقف في ظهره، وتوفر له ما يدفعه دوماً إلى الأمام، ووظيفة الشيخة لطيفة - من وجهة نظر أقرب بنيها إليها - كانت: «رفيقة درب راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، على مدى أكثر من أربعة عقود»، لذا كانت لحظة الفراق صعبة: «بعد وفاتها، تغيّر راشد بن سعيد، ولم يعُد كما كان حتى وفاته».



ويروي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصة «لطيفة 1» لحظات الفرح في حياة «لطيفة وراشد» حين استقبال مولود ما، ولا يخفي يوميات الحزن بعد رحيل ابن، حتى حلمت الأم بأنها تنجب آخر، وتسميه محمد، ليجبر قلب الوالدة، كما يوثّق الحكاية كاملة مبدع «قصتي» بمحبة غامرة، وعاطفة حارة، إذ يسجل يوميات بالجملة عن السيدة التي كانت تحرص على الاستيقاظ مبكراً، وإعداد الفطور بنفسها، رغم وجود من يخدمها في البيت، لتبقى رائحة خبزها التي لا تنسى في وجدان صاحب السيرة.



وبعيداً عن منبع الحنان، لا ينسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صفات أمه الأخرى، من قوة وعزيمة ومهارة ومعارف خاصة: «كانت والدتي قادرةً على إطلاق النار أفضل من كثير من الرجال، وكان بإمكانها التحكّم بالحصان أو الجمل، كأنها وُلدت على سرج».



وببوح غير مصطنع يسرد كاتب «قصتي» الكثير من المواقف مع المغفور لها الشيخة لطيفة، ولا يخفي لحظات البهجة، حينما بشرّته بسفره للمرة الأولى إلى لندن، وسعادته بـ«كندورتين جديدتين، وسترة أنيقة من أجل السفر» اشترتها لها أمه: «أصبح لدي أربع كنادير. اقترحتُ على أمي أن نقصَّ الكندورتين القديمتين لاستخدمهما عند ركوب الخيل والإبل. قصَّتهما لي وهي مسرورة. كانت تفرحُ بكلِّ شيء يفرحني».



وهنا القصتان الكاملتان عن أم وابن كانا يتقاسمان الفرح..

مقدمة لابد منها.. و«ومضات» جديدة



كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في حسابه على موقع «تويتر»، أمس، عن صفحات جديدة من كتابه «قصتي»، ومنها «مقدمة لابد منها»: «بسم الله والحمد لله.. الحمد لله على نعمه الكثيرة عليّ، وعلى وطني، وعلى شعبي. الحمد لله الذي سخرني لعمل أحبه، ألا وهو خدمة شعبي. الحمد لله على حب الوطن. أحب لأبناء شعبي الخير، وهم يحبون لي النجاح. أحب لهم السعادة والرضا والأمان، وأراهم يحبون لي ولأبنائي ما يحبونه لأهلهم وأبنائهم». وأضاف سموه في المقدمة: «أحب أبناء شعبي، ولهم أكتب هذه المحطات. محطات من حياتي.. أكتب ما يسعفني به ازدحام الأوقات بالواجبات، وما تسعفني به الذاكرة من سنوات وذكريات. أكتب سيرة غير مكتملة، لعلها تكون بداية لكتابة جزء من تاريخ دولتنا، نخلده للأجيال القادمة». وتابع سموه: «سيقولون بعد زمن طويل: هنا كانوا، هنا عملوا، هنا أنجزوا، هنا ولدوا، وهنا تربوا. هنا أحبوا، وأحبهم الناس. هنا أطلقوا ذلك المشروع، وهنا احتفلوا بإتمامه. من هنا بدأوا، وهناك وصلوا في سنوات معدودات. ولا نريد من الأجيال الجديدة إلا أن يقولوا فينا خيراً، فالله في عليائه يعلم نيتنا في صنع الخير لشعبنا وأمتنا. والله يعلم أننا عملنا واجتهدنا بما استطعنا».



«لطيفة 1»



لطيفة في اللغة هي المرأة الناعمة، الرقيقة، الرفيقة، النادرة..



لطيفة في الاصطلاح هي المقولة التي تشرح الصدر..



لطيفة في الحياة هي أمّي وقلبي الذي في صدري، وأجمل وأنعم وأرقُّ وأرفق إنسانة في حياتي.



اسمها: لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان.



نسبها: ابنة حاكم أبوظبي من 1912 إلى 1922.



وظيفتها: رفيقة درب راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، على مدى أكثر من أربعة عقود. بعد وفاتها، تغير راشد بن سعيد، ولم يعُد كما كان حتى وفاته.



كلُّ ابن يمكن أن يتحدّث عن السلام والسكينة في وجه أمه، لكن أمي ليست ككل الأمهات. كانت كلُّها سلاماً وسكينة.



بعد زواجها من الشيخ راشد بعام، أنجبت ابنتها الأولى الشيخة مريم، وبعد ثلاثة أعوام أنجبت الشيخ مكتوم بن راشد، وريث الحكم، وسميْ جدّنا الأكبر الذي حكم دبي مطلع القرن العشرين. كان لمقدم الشيخ مكتوم حفاوة كبيرة. بعده ببضع سنوات، رُزقت العائلة بابنها الثاني حمدان بن راشد، سميْ والدها حمدان بن زايد، حاكم أبوظبي السابق. عاشت والدتي سنوات جميلة. رُزقت بابن آخر أيضاً أسمته مروان. توفي مروان بشكل مأساوي وهو صغير. لم يتحمّل قلبُ والدتي الرقيقة الرفيقة اللطيفة فقْدَ مروان. بقيت حزينةً جداً لوفاته سنوات عدة. يُقال بعدها إنها حلمت بأنها تنجب ابناً جديداً تسميه محمد. فرح والدي بالحلم وتفسيره، لأنه يجبّر قلبَ رفيقة دربه لطيفة. تحققّت الرؤيا، وأنجبت ولداً سمَّته محمد بن راشد آل مكتوم.



كانت محبّتها عظيمة لجميع أبنائها، لكنني كنتُ الأقرب إليها. لم أرَ حباً كحبّها، ولا قلباً كقلبها، ولا قرباً كقربها. عشتُ سنواتي الأولى في كنفها وكنف والدي. كان والدي يجلسني بعمر سنتين وثلاث أمامه على حصانه، ويأخذني معه أينما ذهب.



كنتُ أحبُّ الاستيقاظ مبكراً. كنتُ أصحو قبل جميع من في المنزل لأجد الشيخة لطيفة مستيقظةً قبلي، تعدُّ لنا الفطور، رغم وجود من يخدمها في البيت. لاأزال أذكرُ رائحة خبز أمي، وأذكرُ حديثها معي في الصباحات الباكرة. كنتُ أستمتعُ بالحديث معها عن العلاجات الطبية بالأعشاب. كانت معروفةً بمهاراتها الطبّية. وكان الناس يجتازون مسافات بعيدة مع أطفالهم أو أقربائهم لتصفَ لهم أدويةً ومراهم من خلطات الأعشاب.



كانت والدتي قادرةً على إطلاق النار أفضل من كثير من الرجال، وكان بإمكانها التحكّم بالحصان أو الجمل، كأنها وُلدت على سرج. كان لها مجلسها مع النساء، ولم تكن تتردّد في نقل كل همومهن للشيخ راشد. كانت شخصيتها قويةً ومحبوبةً في الوقت نفسه. كلُّ من عرفها أحبَّها.



كانت تعدُّ فطوري كل يوم قبل ذهابي إلى المدرسة. في الطريق كنتُ أقسمه نصفين؛ لي النصف ولمهرة كنت أحبُّها النصف الآخر. كنتُ صغيراً، وظننتُ أن خُبز الطحين مع البيض مفيدٌ للخيل. لاحظت أمي أن غدائي بعد عودتي من المدرسة لم يكن يكفيني من شدة الجوع. علمَت أن فطوري كان يُقسَم على اثنين، فزادته لي من الغد ضعفين. اعتقدتُ أن هذا الأمر صدفة سعيدة، حتى أدركتُ بعد أن كبرتُ أنها كانت تراقبني، وتعرف أن الفطور لا يكفيني.



هكذا هي الأم؛ لا تشبع حتى ترانا نأكل، ولا ترتاح إلا بعد أن ننام، ولا تفرح إلا إذا زالت عنا الأحزان.



مهــــــما اللــــيالي تــــــدور



حبّـــك ترا في الصــدور



إنــــــتِ يا بــــــــدر البــــــدور



لك كل حــــــبّ وشـــــعور



يتبع...



«لطيفة 2»



يقول نزار قباني في رثاء شريكة حياته بلقيس:



بلقيسُ..



كانت أجملَ الملكاتِ في تاريخ بابِلْ



بلقيسُ..



كانت أطولَ النّخْلاتِ في أرضِ العراقْ



كانت إذا تَمشي..



ترافقُها طواويسُ..



وتتبعُها أيائِلْ



ذكّرتني هذه الأبيات بأمي الشيخة لطيفة. كنتُ أراها وأنا صغير. أذكرُها تمشي وخلفها مجموعة من الغزلان التي اعتنت بها منذ صغرها، ترافقها وتتابعها أينما ذهبت. كانت أمي أميرةً وجميلة. كانت أمي أجمل الملكات. كانت أمي أطول النخلات. كانت إذا تمشي يرافقها غزال، وتتبعها عناية الرحمن.



أول هديّة أهديتُها لأمي كنتُ في نحو السابعة. كنتُ في رحلة عند حميد بن عمهي؛ يعلِّمني فنونَ الصيد ومهارات البقاء في الصحراء. في إحدى المرات، رأيتُ غزالاً صغيراً رضيعاً كانت أمّه قد ولدته قبل قليل وانفصلت عنه. في العادة، تنفصل أنثى الغزال عن القطيع لتضع وليدها. لكنها تُصاب أحياناً بالهلع حين تودُّ العودة إلى القطيع، فتتركه يتيماً. كنتُ مع زوجة حميد نرقبه. ذهبتُ إليه واحتضنتُه، وانتظرنا عودة أمّه إليه. لم تعُد الأم. انتظرنا حتى اقترب المغيب. لم تعُد الأم. بقيتُ محتضناً الغزال، وعرفتُ من سيعوِّضه عن فَقْدِ أمّه، إنها أمي. أمي تحبُّ الغزلان. أمي أعطتني الحياة، وستعطيه.



جاء والدي مع مجموعة من الرجال، وبعد أن أعطى حميد الهدايا التي أعدّتها أمي لعائلته، أخذني والغزال في حضني. أخبرتُ الرجال بقصته، وأخبرتُهم أنه هدية.



وصلتُ البيت بعد طول انقطاع عن أمي. وبعد السلام والأحضان، أعطيتُها الغزال. فرحت به كثيراً. كان فرحي أكبر. عندما تعطي هديةً غير متوقَّعة لمن تحبّ فيفرح بها تكون فرحتك أكبر. ابتسامتها كانت حياة؛ كانت أجمل ما في الحياة.



من يشبهك يا أمي؟ من مثل أمي؟



هناك مواقف كثيرة لا أنساها مع أمي..



مازلتُ أذكر وأنا جالسٌ في حضنها، تحدِّثُني عن أول رحلة لي إلى لندن؛ تحدِّثني عن بلاد غريبة ومغامرة تنتظرني للسفر إلى هناك، في بطن طائر كبير سيقطع بي محيطاً يمتدُّ على مدى النظر. كنتُ أنظر إليها بدهشة وهي تخبرني بأننا سننام في مبنى شاهق، لأن الجوّ في تلك البلاد يناسب النوم في الداخل، وليس كما نفعل في دبي، عندما ننام على السطح في فصل الصيف.



أوّلُ دهشة لا يمكن أن تنساها. أوّلُ معلومة لا يمكن أن تنساها. لحظات التعرُّف على أشياء جديدة لا تُنسى. لحظات حديث أمي الجميل لا أنساها أيضاً.



لا أنسى أنني لم أنم في الليلة التي أخبرتني أمي فيها بأنني سأذهبُ إلى لندن. كان ذلك في عام ١٩٥٩، بعد تولي والدي الحكم بعام تقريباً.



اشترت لي أمي كندورتين جديدتين، وسترةً أنيقةً من أجل السفر. كنتُ سعيداً. أصبح لدي أربع كنادير. اقترحتُ على أمي أن نقصَّ الكندورتين القديمتين لأستخدمهما عند ركوب الخيل والإبل. قصَّتهما لي وهي مسرورة. كانت تفرحُ بكلِّ شيء يفرحني.



من مثلك يا أمي؟ من يشبهك يا أمي؟



«لطيفة في الحياة هي أمّي وقلبي الذي في صدري، وأجمل وأرقُّ وأرفق إنسانة في حياتي».



«عندما تعطي هديةً غير متوقَّعة لمن تحبّ فيفرح بها تكون فرحتك أكبر. ابتسامة (أمي لطيفة) كانت حياة؛ كانت أجمل ما في الحياة».



«كنتُ أصحو قبل جميع من في المنزل لأجد الشيخة لطيفة مستيقظةً قبلي، تعدُّ لنا الفطور، رغم وجود من يخدمها في البيت.. لاأزال أذكرُ رائحة خبز أمي».



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قصة يضمها الكتاب الجديد تختصر سيرة ومسيرة عطاء تخطت نصف قرن.