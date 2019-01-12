98مشروع إنشاء وصيانة مباني حكومية بقيمة 136 مليون درهم أنجزته أشغال الشارقة في 2018

المصدر: الشارقة ـ الامارات اليوم

كشف المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الدائرة أنجزت عدداً من المشاريع الحيوية من إنشاء وتأثيث وصيانة مباني بالمنطقة الشرقية بلغت تكلفتها 136 مليون درهم خلال العام الماضي، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الخاصة بالخدمات والأثاث والتصميم الهندسي والإعمار في مدن كلباء وخورفكان و دبا الحصن استكمالاً للبنية الأساسية في المنطقة وتوفير خدمات متميزة لمواطني المنطقة الشرقية والمقيمين فيها

و أشار السويدي إلى أن الدائرة أنجزت عدداً من المشاريع بلغت 98 توزعت ما بين مشاريع عمرانية وبلغت 30 مشروعا عمرانيا و 43 مشروعا خاصا بصيانة المباني إلى جانب تأثيث 6 مشاريع و تصميم هندسي لـ 19 مشروعاً داخليا من قبل مهندسي الدائرة علاوة على تسوية ترابية وتمهيد لمليون متر مربع من الأراضي للمنتفعين من برامج الإسكان.

وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أنه تم الانتهاء من توسعة مساكن 13 إمام مسجد في المنطقة الشرقية ، كذلك تقوم الدائرة بتهيئة ومناسبة بيوت ذوي الإعاقة لاحتياجاتهم الخاصة وتسهيل تنقلهم داخل المنزل فانتهت من مساكن 6 مستفيدين إلى الآن والمسجلين لدى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كما قامت بإنشاء 8 مبانٍ تجارية لصالح الأسر ذات الدخل المحدود.