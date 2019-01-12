«طرق دبي» تتلقّى مليونَي مكالمة خلال 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن مركز الاتصال التابع لها تلقى مليونين و70 ألف مكالمة أجراها المتعاملون خلال العام الماضي، وبلغ معدل الاستجابة 20 ثانية لنحو 86% من المكالمات، كما تلقى المركز 68 ألفاً و929 بلاغاً عن المفقودات تم العثور عليها وإغلاق 99% منها، فيما وصل عدد بلاغات نظام «مدينتي» إلى نحو 17 ألف بلاغ.

وقال مدير إدارة تنفيذي لإدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، أحمد محبوب، إن عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال 8009090، بلغ أكثر من مليونَي مكالمة، ما يعكس مدى التفاعل بين المركز ومتعاملي الهيئة، الذين يجدون استجابة كبيرة لكل خدماتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم وشكاواهم، وغيرها، وإن هذا المعدل جاء أيضاً نتيجة تعدد الخدمات وتنوعها التي تقدمها الهيئة للجمهور.

وأوضح أن أهم المعثورات هي 16 ألفاً و607 هواتف، و7878 حقيبة سفر، و3975 حافظة نقود، و1136 جواز سفر، و1880 مفتاحاً وبطاقة مهمة، و955 نظارة، و542 جهاز حاسوب، و872 نظارة شمسية.

كما تم العثور على مجوهرات وعملات نقدية وأشياء ثمينة، منها 480 ألف درهم، و60 ألفاً و678 دولاراً، و13 ألفاً و750 يورو، ومليون و854 ألف ريال، و25 ألف جنيه إسترليني. وأوضح أن مركز الاتصال حقق إنجازات لافتة تؤكد نجاحه في تحقيق المهام الموكلة إليه، حيث أطلق أخيراً بوابة للدفع الإلكتروني من خلال نظام الرد الآلي، حيث يمكن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم على النظام من غير الحاجة إلى التحدث مع موظف الخدمة الهاتفية.

وأكد أن الخدمة لاقت إقبالاً من الجمهور، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 28 ألفاً و619 معاملة خلال العام الماضي، بعدما كانت 16 ألفاً و859 معاملة في عام 2017، مضيفاً أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الغاية الثالثة «إسعاد الناس»، بوصفها حجر الزاوية في استراتيجيتها نحو تطوير خدماتها ووسائل تقديمها عبر أفضل وأسهل الوسائل التقنية والذكية.

68

ألفاً و929 بلاغاً تلقاها

المركز عن المفقودات

تم العثور عليها.