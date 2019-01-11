جائزة لتعزيز التسامح

المصدر: الامارات اليوم

أنشئت جائزة اليونسكو - مادانجيت سنغ عام 1995 بمناسبة الاحتفال بسنة الأمم المتحدة للتسامح، وبذكرى مرور 125 عاماً على ميلاد المهاتما غاندي، حيث اعتمدت الدول الأعضاء في اليونسكو إعلان المبادئ بشأن التسامح.

وجاء إنشاء الجائزة تماشياً مع الميثاق التأسيسي لليونسكو الذي ينص على أن «من المحتم أن يقوم السلام على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر».

وتمنح الجائزة كل سنتين خلال احتفال رسمي بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، في نوفمبر، لأشخاص أو مؤسسات أو منظمات تميزوا بقيامهم بمبادرات على مدار سنوات عدة، ترمي إلى تعزيز التفاهم وتسوية المشكلات الدولية أو الوطنية بروح من التسامح واللاعنف.

وكانت الجائزة منحت العام الماضي مناصفة بين كل من المخرجة الكندية مانون باربو، ومنظمة مبادرة التعايش غير الحكومية الكينية، وتبلغ قيمتها 100 ألف دولار أميركي.

وتقول منظمة اليونسكو إن هذه الجائزة ترمي إلى تعزيز روح التسامح في مجالات الفنون والتعليم والثقافة والعلوم والاتصال، مشيرة إلى أن التسامح يتمثل في التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية للغير، حيث تتميز الشعوب بتنوعها؛ والتسامح هو الذي يضمن بقاء المجتمعات الممتزجة في كل منطقة من مناطق العالم.

وتحمل الجائزة اسم المانح وهو مادانجيت سنغ الذي كان سفير اليونسكو للنوايا الحسنة، وفناناً وكاتباً ودبلوماسياً هندياً.

وولد مادانجيت سنغ في 16 أبريل 1924 في لاهور، واشتهر بنضاله من أجل الحرية،وتم سجنه إبان حركة المهاتما غاندي ضد الحكم الاستعماري في الهند عام 1942، وبعدها هاجر وعمل متطوعاً في مخيمات اللاجئين في دلهي، حيث وجد أولئك الذين اقتلعوا من تقسيم الهند وباكستان ملاذاً مؤقتاً، وانضم إلى الخارجية الهندية عام 1953، وخدم بالعديد من الدول مثل إيطاليا ويوغسلافيا واليونان ولاوس والسويد والدنمارك وإسبانيا والاتحاد السوفييتي وفيتنام.

وانضم سينغ إلى منظمة اليونسكو عام 1982، وأنشأت اليونسكو جائزة «مادانجيت سنغ لترويج التسامح واللاعنف».