«موارد الشارقة» تدرب الموظفين على نشر ثقافة التسامح

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة برنامجاً تدريبياً لموظفي حكومة الشارقة تحت عنوان «بناء ثقافة التسامح والتسامح الوظيفي»، تماشياً مع إعلان 2019 عاماً للتسامح في الدولة.

وعقد البرنامج، الذي يعد الأول على مستوى الحكومة في التسامح، على مدار ثلاثة أيام في مقر فرع الدائرة بالدفين، وقدمه مستشار التدريب فهد بن خلف، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة.

وركز البرنامج، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التسامح ورفع الإنتاجية الوظيفية للموظفين، على محاور عدة، أهمها: التعرف إلى استراتيجية التسامح لدولة الإمارات، وأهمية التسامح في حياة الإنسان، وانعكاسات التسامح على الحياة المهنية والوظيفية، والتعامل وتطوير سبل التسامح من مختلف نواحي الحياة.

كما قدم البرنامج تدريباً مركزاً لفهم نفسيات وسلوكيات الأفراد للتمكن من استيعابها والتعامل الحضاري معها.

وأكد مدير دائرة الموارد البشرية، عبدالله سالم المشوي، أن الدائرة سباقة في مواكبة خطط وأجندة الدولة، حيث تسعى هذا العام لتنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات وتبني مبادرات من شأنها نشر رسالة التسامح التي تشكل نهجاً راسخاً لدولة الإمارات التي قامت على مبادئ السلام والتعايش الحضاري، ونبذ الكراهية والتطرف، وأكدت ضرورة قبول الآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً.