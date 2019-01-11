«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة اليوم

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة. وتكون الرياح شمالية غربية تراوح سرعتها من 25 إلى 35 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة على البحر، فيما يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباُ في بحر عمان.

وذكر المركز أن الطقس، غداً، سيكون غائماً جزئياً، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر، والرياح شمالية غربية تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة على البحر، ويكون البحر مضطرباً في الخليج العربي وخفيفاً الى متوسط الموج في بحر عمان، فيما تكون هناك فرصة لتشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الأحد المقبل. ويصبح الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الاثنين سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، ويحتمل تشكل ضباب، أو ضباب خفيف، وتتكاثر السحب المنخفضة على المناطق الشرقية بعد الظهر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تراوح سرعتها من 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة، وتصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة على البحر، أما البحر فيكون متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.