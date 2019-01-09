«كهرباء الشارقة» تفتتح محطة غاز طبيعي في الرحمانية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن محطة الرحمانية للغاز الطبيعي التي تم افتتاحها أمس بكلفة 35 مليون درهم، تخدم 30 ألف مسكن في منطقتي الرحمانية والسيوح، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ محطة جديدة بالقرب من المنطقة الوسطى خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أن خدمة الغاز الطبيعي سيتم تمديدها لأي منزل في الرحمانية والسيوح خلال أقل من 24 ساعة، مبيناً أنه تم تزويد كل المنازل بالمنطقتين بأجهزة ذكية بها رائحة مميزة تخرج مع الغاز في حال وجود أي تسرب.

وقال إنه سيتم خلال الأيام المقبلة مد خطوط الغاز لتشمل المنطقة الوسطى من خلال طريق خورفكان الجديد وصولاً إلى المدام وكلباء، وتمتد الخطوط إلى منطقة خت، لافتاً إلى أنه تم مد وتغطية 90% من مناطق الشارقة بالغاز الطبيعي، وتجاوز عدد المشتركين في الخدمة 300 ألف مشترك.

وأوضح الليم أن المحطة الجديدة تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية وتم مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية في إنشاء المحطة التي تخدم عدداً من المناطق والتوسعات الجديدة والمشروعات التطويرية، مشيراً إلى أن خطة الهيئة تهدف إلى وصول الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق، لافتاً إلى ارتفاع عدد محطات ضخ وتوزيع الغاز ليصل إلى خمس محطات تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية.