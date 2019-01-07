المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

بنك

قال متعامل مع بنك أبوظبي التجاري إنه حوّل مبلغاً من حسابه إلى حساب آخر له في بنك مصري، لكن بعد 20 يوماً، أعيد المبلغ إلى حسابه، لعدم التمكن من إيداعه في البنك المستفيد، دون إعادة رسوم التحويل التي تحصّل عليها البنك نظير الخدمة، علماً أن العميل تعرّض لغرامات مالية من البنك المستفيد بسبب التأخير وارتجاع شيك موقّع سابقاً.

أمن

لاحظ مرتادون لمراكز تسوّق في دبي أن بعض تلك المراكز لا توفر عدداً كافياً من موظفي الأمن، مشيرين إلى أنهم شاهدوا طفلاً في أحد المراكز يلهو ويلعب على السلّم الكهربائي، بطريقة كادت تعرضه للخطر، وحين حاولوا الاستنجاد بأحد موظفي الأمن لم يجدوا أحداً.

سيارات

أفاد سكان في المدينة العالمية، بأن أرصفة المشاة وجوانب الطرقات تحولت إلى مواقف للسيارات والحافلات، مع وجود أعداد كبيرة من السيارات من غير لوحات مرور، وتسير بشكل غير قانوني في المنطقة، ما يعرّض السيارات والأشخاص لحوادث صدم دون معرفة المتسبب.

مترو

اشتكى متعاملون تعطّل جهازين من أصل ثلاثة لبيع التذاكر (الخدمة الذاتية)، في محطة الخليج التجاري خلال أوقات الذروة صباحاً، مطالبين بصيانتها دورياً، نظراً إلى الإقبال الكبير عليها.

انفعال

انفعل وكيل ملابس رياضية على المدير التنفيذي لأحد الأندية، لعدم سداد مستحقاته المالية المتأخرة منذ أكثر من عام، إذ حصل على أكثر من وعد بصرف المبالغ المقررة له، لكن دون جدوى.

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