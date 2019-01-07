5 أيام إجازة مدفوعة للمشاركات بـ «متطوّعي الخدمة الوطنية»

المصدر: أمين الجمال - دبي

قررت وزارة التربية والتعليم منح موظفاتها، سواء في ديوانها أو الميدان التربوي، المشاركات بدورة المتطوّعين للخدمة الوطنية، إجازة خمسة أيام مدفوعة الأجر، إضافة إلى احتساب 40 ساعة خدمة تطوّع لكل منهن.

جاء ذلك في القرار الوزاري بشأن «دورة المتطوّعين للخدمة الوطنية»، الذي أصدرته الوزارة في الثاني من يناير الجاري، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وتضمن القرار مواد، نصّت على أن تحسب لكل موظفة اشتركت بدورة المتطوّعين للخدمة الوطنية مدة 40 ساعة خدمة تطوّعية، وعلى أن تمنح كل موظفة ثبت اشتراكها في الدورة إجازة لمدة خمسة أيام عمل براتب إجمالي.

وخرجت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية التابعة للقوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أخيراً، المنتسبات في الدورة الأولى لبرنامج الموظفات التطوّعي الأول المخصص للمعلمات، الذي استمر لمدة أسبوعين، في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية.

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات المعلمات في الجوانب العسكرية والأمنية، إضافة إلى تعزيز وتطوير الجانبين التوعوي والأكاديمي لهن، للرغبة التي أبدينها، والتجاوب الكبير بمختلف فئاتهن العمرية تجاه خدمة الوطن بكل فخر واعتزاز، ومن دون أي تردد في تقديم الغالي والنفيس لأجل وطنهن. وتضمن البرنامج محاضرات عسكرية وأمنية في فن القيادة والجرائم الإلكترونية، وإكساب المجندات المهارات العسكرية واللياقة البدنية المناسبة، فضلاً عن تعليمهن أساليب الإسعافات الأولية والرمايات بالذخيرة الحية وحركات المشاة وأساسيات بسيطة لأسلحة معينة، إضافة إلى التثقيف الصحي، وتعريف المنتسبات بتاريخ القوات المسلحة.

البرنامج يهدف إلى صقل مهارات المعلمات في الجوانب العسكرية والأمنية.