"الهوية والجنسيّة" تعدل دوام مركز الجزيرة خلال مباريات "بطولة آسيا"

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة عن إجراء تعديلات مؤقتة على أوقات ومواعيد الدوام الرسمي في مركز الجزيرة لسعادة المتعاملين التابع لها الواقع في مدينة أبوظبي ضمن مجمع مباني نادي الجزيرة الرياضي وذلك خلال استضافة الدولة بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تمتدّ خلال الفترة من 5 يناير الجاري وحتى بداية فبراير المقبل.

وتنحصر التعديلات على دوام المركز في الأيام التي يستضيف فيها ملعب كرة القدم التابع للنادي /استاد محمد بن زايد/ مباريات البطولة وبحسب توقيت إقامة كلّ مباراة وتشمل تعديل ساعات العمل فيه يومي الثلاثاء 15 يناير والخميس 17 يناير من 7 صباحاً وحتى 12:30 بعد الظهر في حين تمّ تعديل ساعات العمل لأيام الاثنين 7 يناير والأحد 20 يناير والخميس 24 يناير والثلاثاء 29 يناير لتكون من السابعة صباحاً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر حيث سيستقبل المركز المتعاملين خلال الفترات المحددة في الأيام المذكورة ويقدّم لهم خدماته كالمعتاد.

يذكر أنّ مركز الجزيرة يقدّم خدماته في الأيام المعتادة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء وتشمل تلك الخدمات التسجيل الجديد في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية وكذلك خدمات تجديد البطاقة واستخراج بدل فاقد أو تالف عنها للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبنظام "الخدمة العاجلة" فقط إلى جانب خدمات التقاط البصمات والصورة واستكمال إجراءات التسجيل لفئة الكفالات الشخصيّة للمواطنين ومواطني دول التعاون كخدم المنازل ومن في حكمهم في حين تقدّم للمقيمين خدمة استخراج بدل فاقد أو تالف عن بطاقة الهويّة بنظام العاجل فقط إلى جانب تقديمها خدمة تغيير وتحديث البيانات لكافة فئات المتعاملين.

وأشارت الهيئة إلى أنّ العمل في المركز سينتظم كالمعتاد في الأيام التي لا يستضيف فيها ملعب النادي مباريات البطولة.

وأوضحت أنّ مواقف السيارات المحيطة بمركز الجزيرة ستكون مغلقة أمام المتعاملين خلال الأيام المذكورة آنفاً داعية إياهم إلى استخدام المواقف البديلة التي تمّ توفيرها وهي المواقف الأمامية المحاذية للقيادة العامّة لشرطة أبوظبي واتباع اللوحات الإرشادية التي وفّرتها والتي تحدد أماكن المواقف المخصصة للمتعاملين والمسارات التي تقودهم إلى مبنى المركز والاستعانة بالموظفين المكلّفين بتوجيه واستقبال كافة المتعاملين المتوجهين إلى المركز بما يتوافق مع ظروف العمل خلال تلك الأيام.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى التواصل معها عند الحاجة عبر قنوات الاتصال التي توفّرها لهم وفي مقدّمتها مركز الاتصال الذي يعمل على مدارالساعة وطوال أيام الأسبوع أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" أو عن طريق خدمة "المحادثة الفورية" المتوفرة على موقعها الإلكتروني.