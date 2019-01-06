حاكم الشارقة يوجه بإنشاء 3 حدائق في مويلح

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد رئيس دائرة الأشغال العامة المهندس علي بن شاهين السويدي أن الدائرة تقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية المدنية في جملة من الحدائق بكافة مدن الشارقة ، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأفاد السويدي أنه في عام 2018 اعتمد صاحب السمو حاكم_الشارقة ما يفوق 30 مشروعا خاصا بإنشاء الحدائق في الإمارة، جزء منها تم انجازه وجزء قيد الإنشاء وآخر شارف على الانتهاء. وأمر بإنشاء ثلاث حدائق أحياء في مويلح التجارية مشيرا إلى أنها منطقة تجارية ومكتظة بالسكان وتقع على شارع الشيخ محمد بن زايد ويمر بها شارع الشيخ خليفة، كما وجه سموّه بتزويدها بجميع وسائل الترفيه من ملاعب رياضية ودورات مياه واستراحة وغيرها من المرافق مؤكدا أن الدائرة على تواصل مع دائرة التخطيط والمساحة وستباشر العمل بالحدائق الـ3 فور إستلام الخرائط، حيث ستم الانتهاء منها خلال هذا العام 2019.

وأكد السويدي أن هذه المشاريع تندرج ضمن بنود الخطة التنموية للدائرة الخاصة بمدينة الشارقة، وتزامناً مع حصول الإمارة على عدة ألقاب منها مدينة صديقة للأطفال واليافعين و للمسنين، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، التي تعكس رؤية سموه في استكمال الخطط التنموية والحيوية الشاملة بالشارقة، مؤكداً أن الدائرة تكرس جهودها خلال المرحلة المُقبلة للارتقاء بجودة أعمالها والانتهاء من المشاريع وفق البرنامج الزمني للمشروع، بما يلبّي احتياجات أبناء الإمارة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ويلبي احتياجات المجتمع، ويوفر كل الخدمات لهم، إذ تولي الحكومة اهتماماً واضحاً بإقامة الحدائق وزيادة نسبة المساحات الخضراء كما وتهتم بنوعية الحدائق المقامة وتحرص على تميزها وتلبيتها لجميع اهتمامات شرائح وفئات المجتمع.

وأوضح رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الدائرة تقوم بإنشاء ثلاث حدائق في النوف تتوزع في منطقة النوف 2 و 3 و 4 ، وبلغت نسبة إنجاز حديقة النوف 2 التي تمتد على مساحة 77 ألف متر مربع 90 بالمائة وتبلغ تكلفتها 6.5 مليون درهم، وتشمل الأعمال فيها على إنشاء أسوار ديكورية مصمتة على مدار الحديقة مع أعمال التبليط والممرات الداخلية و دورات المياه للجنسين وملعب كرة قدم، ومكتب حراسة ومخزن، كما تحتوي على ممرات مرصوفة رئيسية وفرعية و مباني الخدمات وتركيب الأبواب ومد خطوط الري والكهرباء ومنطقة ألعاب الأطفال.

أما الحديقة الثانية في منطقة النوف تقع في النوف 3 ، و التي تمتد على مساحة 42 ألف متر مربع وبلغت نسبة إنجازها ما يتجاوز 85 بالمائة فيما تبلغ تكلفتها 4.2 مليون درهم ، وتشمل الأعمال على إنشاء أسوار ديكورية مصمتة على مدار الحديقة مع أعمال التبليط والممرات الداخلية و مباني الخدمات وتركيب الأبواب ومد خطوط الري والكهرباء و دورات المياه للجنسين، ومكتب حراسة ومخزن، كما تحتوي على ممرات مرصوفة رئيسية وفرعية ، فبما تقع الحديقة الثالثة في النوف 4 وبلغت نسبة إنجاز ها التي تمتد على مساحة 48 ألف متر مربع ما يتجاوز 82 بالمائة وتبلغ تكلفتها 4.6 مليون درهم، وتشمل الأعمال فيها على إنشاء أسوار ديكورية مصمتة على مدار الحديقة مع أعمال التبليط والممرات الداخلية و مباني الخدمات وتركيب الأبواب ومد خطوط الري والكهرباء و دورات المياه للجنسين، ومكتب حراسة ومخزن، كما تحتوي على ممرات مرصوفة رئيسية وفرعية.

وتعد حدائق النوف إضافة كبيرة لواحدة من أهم مناطق الشارقة، باعتبارها تشهد تمدداً عمرانياً كبيراً وتوسع ملحوظ في بناء الفيلات والمجمعات السكنية المحلية والاتحادية. وستكون هذه الوجهات الترفيهية مقصداً لأهالي المناطق حيث سيمنح أفراد العائلة كافة ترفيهاً ومرحاً بلا حدود لتلائم جميع الأعمار، إلى جانب المساحات الخضراء. وتوافر خدمات السلامة والحماية،

في سياق متصل، أكد أن الدائرة تضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى من إنشاء حديقة السيوح العامة فيما انتهت من الأعمال الإنشائية في حديقة السيوح 4 و المخصصة للنساء وذلك ضمن استراتيجية الشارقة وخططها الدائمة للتوسع في نشر المسطحات الخضراء، "و تمتد مساحة حديقة السيوح للسيدات إلى 140 ألف متر مربع والتي تقع في المنطقة 4، و تضمنت الأعمال إنشاء مضمار للجري بطول 1420 متر وبعرض 3 أمتار يحيط بالحديقة، بالإضافة إلى إنشاء ممرات أنترلوك لممشى الحديقة مع تركيب أعمدة إنارة ديكورية على ارتفاع 4.5 متر و مزودة بمصابيح موفرة للطاقة، وتمديد خطوط الري والكهرباء والماء وإنشاء مواقف للسيارات مع إحاطة الحديقة، إلى جانب أعمال توريد وتركيب أسوار تراعي خصوصية النساء بارتفاع 2.10 متر و بطول 1550 متر، إلى جانب بوابتين رئيسيتين على عرض 4 أمتار وأخرى فرعيتين بعرض 3 أمتار ، و تركيب 8 كراسي للاستراحة على مدار الممشى في الحديقة".

وجرى الحفاظ على 47 شجرة موجودة في الحديقة وجمالية المكان والإبقاء عليها دون الإخلال بطبيعة البيئة الصحراوية.

كما بلغت نسبة الإنجاز في حديقة السيوح العامة 97 بالمائة، و تمتد مساحة الحديقة على مساحة 151 ألف متر مربع وتقع في المنطقة 6، و تضمنت الأعمال إنشاء مضمار للجري بطول 1500 متراً وبعرض 3.5 أمتار يحيط بالحديقة وعلى ارتفاع مترين ونصف المتر، إلى جانب إنشاء مضمار للدراجات بطول 1330 مترا وعرض 4 أمتار بالإضافة إلى إنشاء ممرات أنترلوك لممشى الحديقة مع تركيب أعمدة إنارة ديكورية على ارتفاع 4.5 متر و مزودة بمصابيح موفرة للطاقة، وتمديد خطوط الري والكهرباء والماء وإنشاء مواقف للسيارات مع إحاطة الحديقة، إلى جانب أعمال توريد وتركيب الأسوار الديكورية بارتفاع 2.10 متر و بطول 1475 متراً، إلى جانب بوابتين رئيسيتين على عرض 4 أمتار وأخرى فرعيتين بعرض 3 أمتار ، وتركيب 8 كراسي للاستراحة على مدار الممشى في الحديقة، بالإضافة إلى تخصيص أرض لمواقف السيارات على مساحة 4500 متر مربع.

وجرى الحفاظ على 30 شجرة موجودة في الحديقة وجمالية المكان والإبقاء عليها دون الإخلال بطبيعة البيئة الصحراوية.

وأكد أن المشروعان جاءا تلبيةً لحاجة الجمهور، بعد دراسة شاملة أعدتها الدائرة، تم خلالها استغلال المسارات الواقعة بالشكل الأمثل، موضحاً أن الدائرة أنجزت أولا تسوية أرضي الحديقة والأعمال التحضيرية والترابية والخرسانة العادية والمسلحة بالإضافة إلى وضع الطبقة الخرسانية للممشى المطاطي، ومن ثم بدأت أعمال المرحلة الأولى.

وعن المواد المستخدمة في المضمار، أكد أنه تم استخدام مواد صديقة للبيئة الناتجة بأسلوب التجميد، وإعادة تدوير الإطارات القديمة إلى مطاط مفتت، وأن الدائرة اتخذت سياسة مدروسة في إطار حرصها على إنجاز هذه المشاريع من خلال اعتماد نوعية المواد المستخدمة في إنشاء المضمار، وتوافقها مع المعايير القياسية التي تلائم بيئة منطقتنا، وذلك حرصاً على سلامة ممارسي رياضة المشي.

وأضاف : يمتاز المضمار بأنه صديق للبيئة ويؤمن كافة وسائل السلامة والراحة من أخطار السقوط والمقاومة العالية للعوامل الجوية والطقس الحار.

وأوضح أن هذه المشاريع تساهم في توفير بدائل مناسبة تشجع سكان المناطق على ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الدائرة، لتوفير مضامير رياضية، تغطي جميع مناطق الإمارة، وتحقق عدداً من الغايات الاستراتيجية منها توفير مرافق رياضية للسكان، وتكامل المدينة، كما يحقق خطة الدائرة بتوفير بدائل مناسبة، تشجع سكان الشارقة على ممارسة هواياتهم، مؤكداً أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة تقوم بالتنسيق مع الجهات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ وتصميم ودراسة عدة مشاريع في الأحياء السكنية وإنشاء عدد من الحدائق الجديدة، وتندرج المشاريع ضمن خطط الدائرة التنموية وتحت لواء خطتها الاستراتيجية الرامية لتوفير الأماكن الحيوية و الترفيهية لقاطني المناطق السكنية.

إلى ذلك، أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مؤخراً الأعمال الإنشائية في حديقة القرائن 3 بالشارقة، تلبيةً لمطالب سكان المنطقة وتنفيذاً لبنود خطتها التنموية، تمهيداً لتسليمها لبلدية الشارقة بتكلفة 3.5 مليون درهم، ولتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات، التي تقوم بتنفيذها الدائرة في سبيل إيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وجرى تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 20 ألف متر مربع بملعب كرة سلة وآخر لكرة الطائرة و غرفة حارس، ومبنى دورات مياه للرجال ومثله للنساء ومباني خدمات، إلى جانب إحاطة الحديقة بأسوار ديكورية على طول 540 متراً، وممرات داخلية من الأنترلوك على مساحة 460 متر مربع، كما جرى توصيل الكهرباء والماء إلى المباني على حمولة تبلغ 15.63 كيلو واط، و تركيب 50 عمود إنارة من المصابيح الموفرة للطاقة.

كما أكد على حرص كل من الدوائر المحلية على تضافر الجهود الحريصة على تنويع خيارات الترفيه والاستجمام في المدينة، وإيجاد البيئة النموذجية والمثالية لقضاء العائلات أروع اللحظات في متنزهات وحدائق تمتلك كل المقومات من بيئة صحية ونظيفة وآمنة، وخدمات عصرية، ومرافق متكاملة، وذلك من خلال إضافة العديد من المكونات والمرافق الترفيهية والرياضية، نظراً لما تمثله الحديقة من متنفس حيوي لسكان منطقة القراين والمناطق المجاورة، ولتتمكن من خدمة الفئات العمرية المختلفة لزوار الحديقة بحيث تشمل العديد من الأنشطة والفاعليات.

وأكد أن الأعمال الإنشائية بحديقة القرائن 4 بلغت 30 بالمائة و بتكلفة 6.5 ملايين درهم، وتضم الأعمال فيها ممرات داخلية ومبنى للخدمات وغرفة الحارس ودورات مياه للرجال والنساء واعمدة انارة وملعب كرة قدم وجلسات خارجية، كما جاري العمل على حديقة القرائن 2 والتي بلغت نسبة إنجازها 25 المائة بتكلفة 7.5 مليون درهم وتضم الأعمال فيها وتضم ممرات داخلية ومبنى للخدمات وغرفة الحارس ودورات مياه للرجال والنساء واعمدة انارة وملعب كرة قدم وجلسات خارجية والعاب الأطفال.

ونوّ أن الدائرة تختص بإنشاء الأعمال المدنية الهندسية في الحدائق، فيما تقوم بلدية الشارقة وباقي البلديات بالأعمال التجميلية والزراعية لها.

كذلك تقوم الدائرة بالأعمال الإنشائية في حديقة القرائن 5 بتكلفة 6.5 مليون درهم والتي بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية فيها 30% وتضم الأعمال في الحديقة التي تبلغ مساحتها 42 ألف متر مربع ممرات داخلية ومبنى للخدمات وغرفة الحارس ودورات مياه للرجال والنساء واعمدة انارة وجلسات خارجية ومنطقة ألعاب أطفال وملعب كرة قدم.

إلى ذلك، انتهت الدائرة من استكمال أعمال المرحلة الأولى منطقة الرحمانية والتي تضمنت إنشاء أسوار ديكورية محيطة بها تراعي خصوصية السيدات ومواقف للسيارات لمرتاديها بكلفة 5 ملايين درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. كما بدأت بتكليف المقاول للبدء باعمال المرحلة الثانية من مشروع حديقة شغرافة.

وتمتد الحديقة على مساحة 140 ألف متر مربع، ويبلغ طول المضمار المطاطي الداخلي المخصص للجري 1360 متراً وبعرض ثلاثة أمتار، إلى جانب 58 عمود إنارة مزودة بمصابيح موفرة للطاق، وجرى الحفاظ على 24 شجرة موجودة في الحديقة وجمالية المكان والإبقاء عليها دون الإخلال بطبيعة البيئة الصحراوية.

وتضمنت أعمال الدائرة المستكملة للمرحلة الأولى تنفيذ 393 موقفاً للسيارات على الجهات الأربع المحيطة بالحديقة مع علامات التخطيط والطلاء إلى جانب اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة وأعمال الأرصفة لتوفير المواقف لمرتادي الحديقة، كما تم مراعاة تخصيص عدد من المواقف لذوي الهمم عند كل مدخل من مداخل الحديقة، إلى جانب إحاطة الحديقة بأسوار ديكورية بطراز معماري جميل بما يتوافق مع البيئة المعمارية للمنطقة كما تم مراعاة إنشاء حاجز لحجب الرؤية للداخل لتأمين الخصوصية لمرتادي الحديقة كونها مخصصة للنساء.

كما تضم الحديقة مضمار للجري وأنه جاء تلبيةً لحاجة الجمهور وتعزيزاً لمفهوم الحياة الصحية لسكان الضاحية وذلك بعد دراسة شاملة أعدتها الدائرة.

ونفذت الدائرة حديقة كشيشة التي تقع في ضاحية الرحمانية 4 وتبلغ مساحتها 150 ألف متر مربع، وتضم مضماراً للجري بعرض 3 أمتار وآخر للدراجات الهوائية بطول 1500 متر وعرض 6 أمتار، كما تم تركيب 93 عمود إنارة، كما تم إنشاء مواقف للسيارات مع تسوير الحديقة ، وجرى الحفاظ على 191 شجرة موجودة في الحديقة وجمالية المكان والإبقاء عليها دون الإخلال بطبيعة البيئة الصحراوية.

وأضاف أن مشروع إنشاء مضمار للجري وآخر للدراجات الهوائية، جاء تلبية لحاجة الجمهور، بعد دراسة شاملة أعدتها الدائرة، تم خلالها استغلال المسارات الواقعة حول الحديقة بالشكل الأمثل، كما بدأت بتكليف المقاول لإنشاء المرحلة الثانية من حديثة كشيشة.

إلى ذلك، أنجزت الدائرة المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية في منتزه الجرينة للسيدات وتمتد على مساحة 140 ألف مترا مربعا، وتم إنشاء ممشى مطاطي فيها بطول 780 متر ، وممرات مشاة بطول 1800 متر، إلى جانب مبنى للحراسة آخر للخدمات.

كذلك تقوم الدائرة بإنشاء حديقة الحومة وبلغت نسبة الإنجاز 80 بالمائة وتحتوي على مضمار جري أيضاً.

كما بدأت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من تطوير ساحة الشهداء، و تتضمن إنشاء مضمار جري مطاطي حول ساحة الشهداء بمويلح على طول 1589 متر و مبنى كافتيريا ومباني خدمية بتكلفة 2.5 مليون درهم .

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير البيئة الصحية لممارسة النشاط الرياضي، وزيادة الرقع الرياضية بالمناطق كافة، تحقق أنماطاً صحية مشيراً إلى أن ساحة ونصب الشهداء شاهد حي على حجم التضحيات والأعمال الجليلة التي قدمها أبطال الإمارات البررة في ميادين الشرف والفداء والعطاء والتضحية، وأصبحت مقصداً يؤمه الزوار على مدار اليوم، في هذه الساحة التي شُيّدت على مساحة 180 ألف متر مربع و بموقع متوسط في إمارة الشارقة وسط الحرم الجامعي؛ روعي فيه تميز المكان وانسيابية الوصول إليه من الجهات كافة سواء الطرق الداخلة إلى مدينة الشارقة أو الخارجة منها.

وفي مدينة الحمرية، أكد السويدي أنه تم إنشاء مضمار للجري على شاطئ الحمرية بإلإضافة إلى مضمار دراجات وجاري وضع اللمسات الأخيرة عليها، كما تقوم الدائرة بتطوير الحديقة العامة على شاطئ الحمرية وتتضمن توسعة مضمار الجري و إنشاء سور.

أما في المنطقة الوسطى، تابع السويدي: تقوم الدائرة باستكمال الأعمال الداخلية بحديقة طوي السمان بالبطائح ووبلغت نسبة الإنجاز 90 بالمائة وتتضمن مصلى للنساء غرفة حارس وأخرى للامن ودورات مياه للرجال والنساء ومبنى خدمات وممرات أنترلوك و منطقتي ألعاب أطفال.

وفي مليحة انتهت الدائرة من إنشاء حديقة سوق الجمعة بمليحة إلى جانب الانتهاء من تسوير حديقة مليحة العامة و إنشاء غرفة حارس وأخرى للامن ودورات مياه للرجال والنساء ومبنى خدمات وممرات أنترلوك و منطقتي ألعاب أطفال وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الداخلية 42%.

أما في الذيد تقوم الدائرة بوضع اللمسات الأخيرة على حديقة الرق كما تقوم بإنشاء حديقة الوشاح وبلغت نسبة الإنجاز 35%.

وفي مدينة دبا الحصن ذكر السويدي أن الدائرة قامت بتطوير الحديقة العامة فيها عبر إضافة عدة مباني بالإضافة عإلى إنشاء ممشى مطاطي على امتداد القناة المائية، كما تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على تطوير حدائق الأحياء في الحي الغربي والمهلب.

وفي كلباء ذكر رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الدائرة انتهت من إنجاز حديقة المفرق و تم تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 9371 مترا مربعا بكافة وسائل الراحة والترفيه وتضم مضمارا للجري بطول 523 مترا وعرض 3 أمتار وملعب كرة قدم مزودا بعشب اصطناعي، بالإضافة لغرفة الحارس وأخرى للخدمات ودورات مياه للنساء وألعاب للأطفال مع إنشاء أسوار ديكورية تحيط بالحديقة.

كما انتهت من إنشاء المرحلة الأولى من حديقة البراحة، كما تقوم بإنشاء حديقة الغيل وبلغت نسبة الإنجاز فيها 43%.

أما في خورفكان، فقد أنجزت الدائرة خلال العام الماضب إنشاء ممشى مطاطي وأعمدة إنارة لحديقة عائشة بنت داوود كما قامت باستكمال إنشاء حديقة الزبارة و حديقة اللؤلؤية للنساء، كما تعتزم إنشاء ثلاث حدائق في منطقة النحوة والمديفي واللؤلؤية غرب بالإضافة إلى إنشاء حديقة أحياء في منطقة حراي السكنية في خورفكان.