المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مستحقات

رفض لاعب بأحد أندية أبوظبي الانتقال إلى نادٍ في إمارة أخرى، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مشترطاً لتنفيذ القرار أن يحصل على قيمة ما يتقاضاه من ناديه الحالي، وهو ما رفضه النادي الجديد.

ضجيج

طالب قرّاء في ضواحٍ سكنية في دبي، بتحرير مخالفات للسائقين الذين لا يراعون طبيعة المناطق السكنية، ويقودون مركباتهم الرياضة أو دراجاتهم النارية في أوقات متأخرة ليلاً بسرعات عالية، ما يسبب ضجيجاً قوياً يزعج السكان.

أبراج

لاحظ سكان بمنطقة البستان في عجمان أن المساحات الخالية الواقعة على شارع الميناء في الإمارة، والتي تعدّ المتنفس الوحيد لشباب المنطقة لممارسة لعبة كرة القدم عليها، تحولت خلال فترة قصيرة إلى أبراج وبنايات شاهقة.

حفر

طالب سكان في منطقة النادي السياحي بأبوظبي بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق والأشغال التي تتنشر في المنطقة، وتتسبب في تكدس ليلي للسيارات التي لا تجد مكاناً بسبب أعمال الحفر.

مواقف

اشتكى سكان في منطقة البرشاء 1 بالقرب من مستشفى الزهراء ركن أكثر من 30 مركبة جديدة غير مستعملة في مواقف المركبات دفعة واحدة، لافتين إلى أنهم يواجهون صعوبة أصلاً في إيجاد مواقف شاغرة لمركباتهم.

إطارات

قال سائقون إن ورشاً متخصصة في بيع إطارات السيارات لجأت إلى طرح تخفيضات سعرية على أنواع محددة، عادة ما تكون مناسبة للأماكن الباردة، متسائلين عن مدى جودة هذه الإطارات وسلامة اعتمادها في السوق المحلية.

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