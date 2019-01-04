شرطة أبوظبي تستحدث «قاعة مرور» تعليمية للأطفال

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

استحدثت شرطة أبوظبي قاعة في المعهد المروري بالعين، لتعليم النشء قواعد وآداب السير والمرور، وغرس مفهوم الثقافة المرورية لديهم في سن مبكرة. وقال رئيس قسم المعهد، المقدم طلال الحارثي، إن شرطة أبوظبي تعمل على رفع مستوى الثقافة المرورية لدى الأبناء من خلال برامج تركز على مفهوم السلامة على الطريق، بتعزيز ثقافة احترام قوانين وأنظمة المرور، والتدريب والتعليم على الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث. وأوضح أن القاعة تحتوي على لوحات إرشادية مرورية ورسومات توضيحية، ومجموعة من القواعد والإرشادات، ووسائل إيضاح مرئية ومسموعة، تتضمن أفلاماً ووسائل محاكاة. وذكر أنه سيتم تطوير القاعة لتصبح مركزاً ثقافياً ومرورياً ذكياً، يعتمد على الوسائل الذكية والبرامج الإلكترونية في التوعية والتثقيف باستخدام تطبيقات ذكية، عبر وسائل تعتمد على توفير معلومات مرورية هادفة بتكنولوجيا متقدمة وصديقة للطفل.