المصدر: دبي-الامارات اليوم

بنوك

طالب متعاملون مع بنك أبوظبي التجاري في عجمان، بتوفير مزيد من أجهزة السحب والإيداع النقدي في الإمارة، خصوصاً أن الأجهزة المتوافرة حالياً، بما فيها تلك الموجودة بمقر البنك ذاته، تشهد غالباً ازدحاماً بالمتعاملين، خصوصاً بداية كل شهر.

عبرة

اشتكى ركاب إحدى العبرات بين محطتي السبخة وسوق دبي الكبير، الطريقة «المتهورة» التي قاد فيها السائق العبرة خلال رحلة بين المحطتين، ما أدى الى تعرّض الركاب للبلل وشعور الأطفال بالخوف، ما دعا أحد الركاب إلى الاتصال بخط شكاوى هيئة الطرق والمواصلات لتقديم شكوى ضد السائق.

مكتبات

اقترح مراجعون لمشافي في الدولة، إيجاد مكتبات صغيرة موزعة على قاعات الانتظار، وذلك بهدف التشجيع على القراءة من جانب، ومساعدة المراجعين على ملء أوقات انتظارهم بأشياء مفيدة.

شكوى

قدّم قارئ يقيم في أحد المباني بعجمان شكوى عاجلة إلى دائرة البلدية والتخطيط، بشأن الانقطاع المتكرر للمياه في البناية التي تقطنها أُسر وعائلات من دون حلول جذرية، علماً أن انقطاع المياه عن البناية يستمر أحياناً لمدة يوم كامل.

إشارة

أثنى قارئ على إصدار إحدى دوريات شـــرطة الشارقة مخالفة لسائق سيارة، بسبب عدم إعطائه الإشارة الجانبية التحذيرية قبل انعطافه إلى شارع جانبي، مطالباً بتعميم هذه المخالفة على مستوى الدولة، لوقف استهتار العديد من السائقين.

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