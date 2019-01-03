«صحة أبوظبي» تضع خطة متكاملة تتماشى مع أهداف «عام التسامح»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال رئيس دائرة الصحة أبوظبي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، إن الدائرة ستضع خطة متكاملة تتماشى مع أهداف عام التسامح وتطلعاته، مؤكداً أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2019 عاماً للتسامح ما هو إلا دليل آخر على أن دولة الإمارات استطاعت أن ترسخ مكانتها كمحرك محوري لتعزيز قيم التسامح بين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، وذلك بتوجيهاته وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ولفت إلى أن دولة الإمارات استطاعت على مدى عام 2018 أن تحقق نجاحاً كبيراً في مواصلة تخليد إرث الوالد المؤسس وتسليط الضوء على القيم الإنسانية التي غرسها في شعبه وعلى رأسها قيم التسامح، مضيفاً أن «قيم التسامح متأصلة فينا، فقد تربينا وكبرنا على تقبّل الآخر ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف».

وأوضح أن دائرة الصحة ستواصل العمل على الإسهام في تعزيز قيم التسامح وإطلاق مبادرات وفعاليات من شأنها تحقيق المحاور الرئيسة لعام التسامح، من خلال المضي قدماً في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية متميزة لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من مختلف الأطياف والأعراق والجنسيات.

وأكد أن الصحة هي حق للجميع، وهو ما تؤمن به القيادة وتحرص على توفيره، من خلال وضع السياسات والنظم اللازمة والتوجيهات التي تضمن مواصلة تطوير القطاع وتحسين مخرجاته.

كما أكد أن الدائرة ستحرص على إشراك العاملين فيها وشركائها في عملية تطوير هذه الخطة، من خلال حثهم على مشاركة أفكارهم وتقديم مقترحاتهم للإسهام في هذه المبادرة الوطنية المهمة وتحقيق أهدافها.