«كهرباء الشارقة» تنجز شبكات مياه لمنطقة حوشي بطول 18 ألف متر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة تنفيذ شبكة مياه جديدة بالكامل لمنطقة حوشي، بطول 18 ألف متر كمرحلة أولى، التي ستسهم في إمداد المياه لـ867 فيلا سكنية، كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات منطقة حوشي، حيث يجري العمل حالياً على تمديد شبكة خطوط مياه رئيسة بطول إجمالي 17 ألف متر، ستغطي 727 فيلا.

وانتهت الهيئة من تنفيذ مشروع خط مياه بين مهذب وواحة الصجعة بطول 5000 متر، كما أنجزت الشبكة الداخلية للمياه في منطقة قطاه السكنية الجديدة بنسبة 100% وبدأ توصيل المياه لقاطنيها.

وأوضح رئيس الهيئة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن المشروعات الجديدة ستسهم في تعزيز وتقوية شبكة نقل وتوزيع المياه، ورفع كفاءة الشبكة في جميع مناطق مدينة الشارقة، وستسهم في مواكبة التوسع العمراني.

وأكد أن الهيئة تحرص على توفير إمدادات المياه النقية الصالحة لكل الاستخدامات إلى جميع المناطق في إمارة الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة توفير الخدمات بأفضل المواصفات لجميع سكان إمارة الشارقة.

من جهته قال مدير إدارة المياه، المهندس عصام الملا، إن الهيئة استخدمت نوعية جديدة من أنابيب «الكربون استيل» المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية العالمية، التي تتميز بالقوة والاستدامة وصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في تنفيذ مشروع استراتيجي ضخم، لتحسين نقل المياه من محطة إنتاج اللية إلى قلب مدينة الشارقة، حيث تم تركيب خطين رئيسين بقطر 1200 ملم لكل منهما، ويعبران أسفل خور الشارقة، وسيسهم المشروع في ضبط نقل المياه من محطة اللية، وتحسين ضغط المياه داخل الشبكة.