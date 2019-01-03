«طرق دبي» تطلق مركز إسعاد المتعاملين المتنقل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرة «مركز إسعاد المتعاملين المتنقل»، عبر حافلة وظفت فيها أحدث تكنولوجيا تقديم الخدمات المتنقلة، إضافة إلى التحليل الذكي للبيانات لاستقراء حاجات المتعاملين للخدمات، مواكبة لمبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومة دبي.

وقال مدير إدارة تنفيذي لإدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة، أحمد محبوب، إن

مركز إسعاد المتعاملين المتنقل يقدم الخدمات المتعلقة بترخيص المركبات، وترخيص السائقين، وبطاقات المواقف، ويوجد موظف لمساعدة أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين عند اللزوم.

وأضاف أن المركز يعتبر القناة رقم (10) لتقديم خدمات المتعاملين، إلى جانب مراكز إسعاد المتعاملين، والتطبيقات الذكية، ومزودي الخدمة، والمواقع الإلكترونية، ومراكز الاتصال، وأجهزة البنوك، والوكلاء الموثوقين، والرسائل النصية، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية «الكيوسك».

وأوضح محبوب أن المركز سيتوافر لـ10 أيام شهرياً لكل قطاع من قطاعات دبي الـ14، وسيتم إبلاغ المتعاملين عبر الرسائل النصية والموقع الإلكتروني وقنوات التواصل بموقعه، مؤكداً وجود خطط مستقبلية للتوسع في الخدمة.