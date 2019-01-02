«موارد بشرية دبي» تتابع التزام الجهات الحكومية بتطبيق نظام إدارة الأداء

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن الدليل الإجرائي لنظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي حدد عدداً من الصلاحيات، والمهام للدائرة، أبرزها تقديم الاستشارات والدعم الفني للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بتطبيق نظام إدارة الأداء، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتطبيقه، وتحديثه، ومتابعة تنفيذه، وقياس وتقييم أثره من قبل الجهات الحكومية، بهدف تحسين النظام وتطويره، ومراجعة تقارير تقييم الأداء المفصلة المرفوعة من قبل الدوائر بشأن نتائج تقييم الأداء ونسب التوزيع المُوجَّهة، ورفع التوصيات بشأنه إلى المجلس التنفيذي بناءً على مؤشرات عدة.

وأوضحت الدائرة لـ«الإمارات اليوم» أن الدليل حدد مؤشرات عدة تستند إليها الدائرة في القياس والتقييم، منها نِسب تحقيق المستهدف من مؤشرات الأداء المؤسسية المعتمدة، ونسب إنجاز وتنفيذ مبادرات وبرامج خطة دبي الاستراتيجية المعتمدة، ونتائج تدقيق جهاز الرقابة المالية، ونتائج الالتزام بالموازنات الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية، وأي مؤشرات أخرى تعتمدها الحكومة في هذا الشأن، وأي مهام أخرى لازمة لتحقيق أهداف النظام.

وحدد الدليل الإجرائي لنظام إدارة الأداء أموراً عدة يجب على الجهة الحكومية الالتزام بها، تتمثل في ضرورة إعداد واعتماد خطّتها الاستراتيجية وخطط العمل التشغيلية السنوية للوحدات التنظيمية التابعة لها، بما يتوافق مع الإطار الزمني المحدد لمراحل النظام، وتحديد نسب التوزيع الموجهة لنتائج تقييم الأداء السنوية، وتزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بهذه النسب في بداية كل عام مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، وتلتزم الجهة الحكومية بما جاء في الدليل الإجرائي، بما في ذلك الإطار الزمني المحدد لمراحل تطبيق النظام، ووضع نظام خاص للمكافآت التشجيعية لموظفي الجهة المعنية عن إنجازاتهم المتميزة.

وألزم النظام الدائرة الحكومية بضرورة تزويد المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتقارير السنوية بشأن نتائج تقييم الأداء المؤسسي، متضمنة نسب تحقيق مؤشرات الأداء للأهداف الاستراتيجية للدائرة، وتزويد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالبيانات والمعلومات التي تطلبها بشأن تطبيق النظام، وكذلك إعداد تقرير سنوي بشأن نتائج تقييم الأداء ونسب التوزيع الموجهة لنتائج تقييم الأداء المعتمدة، بناء على نتائج مؤشرات الأداء المؤسسية المرتبطة بالخطة الاستراتيجية المعتمدة من المجلس التنفيذي، ورفعه إلى دائرة الموارد البشرية.

وأوجب الدليل الإجرائي الخاص بنظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، الوحدة التنظيمية المعنية بالاستراتيجية، بضرورة إعداد خطة الدائرة الاستراتيجية وخطط العمل التشغيلية السنوية للوحدات التنظيمية ومؤشرات أدائها، بما يتوافق مع الإطار الزمني المحددة لمراحل النظام، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من ربط الأهداف الفردية للموظف مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة، وتزويد لجنة المراجعة بالتقارير السنوية الخاصة بالأداء المؤسسي متضمّنة نسب تحقيق مؤشرات الأداء للبرامج والمبادرات المتعلقة باستراتيجية الدائرة.

وأشار الدليل الإجرائي لإدارة الأداء إلى ضرورة التزام إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية بمتابعة تطبيق وتنفيذ جميع مراحل النظام لدى الدائرة، والتعميم على الوحدات التنظيمية ببدء مراحل النظام، وتزويد الوحدات التنظيمية في الدائرة بالنماذج اللازمة لتطبيق النظام، وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم لرؤساء الوحدات التنظيمية المعنية بشأن إجراءات تطبيق النظام، وعقد الورش التعريفية للموظفين بشأن النظام وأهميته.

وأكد ضرورة تزويد إدارة الموارد البشرية في الجهة للجنة المراجعة بنتائج تقييم الأداء للوحدات التنظيمية، وتوزيع نتائج تقييم الأداء النهائي المعتمدة على مسؤولي الوحدات التنظيمية، وربط مخرجات النظام مع الأنشطة والعمليات الرئيسة للموارد البشرية، مثل نظام تخطيط، والقوى العاملة، والتعاقب الوظيفي، وغيرها من الأنشطة والعمليات الأخرى، واعتماد المبادرات والبرامج اللازمة لتشجيع ثقافة التميّز والابتكار والإبداع لموظفي الدائرة، وإعداد التقارير الخاصة بتطبيق النظام ورفعها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

وتلتزم لجنة مراجعة نتائج تقييم الأداء وموازنة النسب بمراقبة وضبط نسب التوزيع الموجهة لنتائج تقييم الأداء، ومراجعة نتائج تقييم الأداء الإجمالي للوحدات التنظيمية ومناقشتها مع مسؤوليها.

مهام الموظف

مهام الموظف حسبما حددها الدليل الإجرائي لنظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، تتلخص في ضرورة المشاركة الفعّالة في جميع مراحل النظام والتقيّد بإجراءاته، وتنفيذ خطة الأداء المتفق عليها، والاحتفاظ بالأدلة والوثائق المتعلقة بذلك، وتطوير وتحسين أدائه بناء على التوجيه والإرشاد المُقدّم إليه من الرئيس المباشر، والتقييم المبدئي للأداء ومناقشته مع الرئيس المباشر، والتقيّد والالتزام بخطط التعلّم والتطور المعتمدة.

مهام الرئيس المباشر

بيّن الدليل الإجرائي لنظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي مهام الرئيس المباشرة، بضرورة الالتزام بالإجراءات والإطار الزمني المحدد لمراحل النظام وإجراءاته، ووضع خطة الأداء بمشاركة الموظف، وتشجيع التعاون بين الموظفين وتقوية روح الفريق، وترسيخ قيم ومبادئ التنافسية الإيجابية والعادلة، وتحفيز الابتكار والإبداع في أداء المهام الوظيفية، ومتابعة أداء الموظف من خلال تقديم التوجيه والإرشاد المستمر طوال العام، ومناقشة نتائج التقييم بموضوعية وشفافية مع الموظف وتوثيقها، وتوزيع النِسب الموجهة لنتائج تقييم أداء موظفي وحدته التنظيمية وفقاً للنسب المحددة.

- تلتزم لجنة مراجعة نتائج التقييم بموازنة النسب وضبط نسب التوزيع الموجهة لنتائج تقييم الأداء.

- ضرورة التزام إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية بمتابعة تطبيق نظام إدارة الأداء.