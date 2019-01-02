محمد بن راشد: الإمارات والأردن قلب واحد.. ويد واحدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمرور خمسين عاماً على انطلاق رحلته في العمل من أجل خدمة وطنه وأمته، مؤكداً في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في «تويتر» أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استطاع خلال هذه الفترة تحويل دبي إلى منارة للحضارة، وأن يسهم في جعل الإمارات إحدى أكثر دول العالم تقدماً.

وقال: «أخي سمو الشيخ محمد بن راشد، أهنئك وأهنئ الأهل في دولة الإمارات العربية الشقيقة بإتمامكم 50 عاماً في خدمة وطنكم وأمتكم، استطعت خلالها يا أبا راشد أن تجعل من دبي منارة للحضارة، وأن تسهم في جعل الإمارات من أكثر دول منطقتنا والعالم تقدماً. مباركة جهودك وحفظك الله لوطنك وأمتك».

وثمّن صاحب السمو نائب رئيس الدولة مبادرة ملك الأردن، مؤكداً عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين. وقال سموه رداً على تغريدة أخيه ملك الأردن، إن «الإمارات والمملكة ستبقيان قلباً واحداً»، منوهاً بمتانة العلاقة الإماراتية الأردنية.

وقال سموه في تغريدته: «حفظك الله أخي جلالة الملك.. وحفظ الله بلدنا الجميل الأردن.. وشعب الأردن الشقيق.. النشمي. وستبقى الإمارات والأردن قلباً واحداً.. ويداً واحدة.. ومسيرة خير واحدة نحو مستقبل واعد بإذن الله».