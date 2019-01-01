محمد بن راشد ومحمد بن زايد: متفائلون بالعام الجديد.. والقادم أفضل وأجمل

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإمارات والعالم العربي والبشرية بالعام الجديد، مؤكداً أنه سيكون «أجمل وأفضل». وأشار سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إلى أن العام الجديد يحمل طموحات جديدة.

وقال سموه: «2019.. عام جديد.. طموحات جديدة.. وإيمان قديم بقدرتنا على تحقيق المستحيل.. كل عام والإمارات بألف خير.. وكل عام وعالمنا العربي بألف سلام.. وكل عام والبشرية في تقدم ورخاء وأمان.. ونعاهد شعبنا بأن القادم أفضل وأجمل».

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بإنجازات أبناء الوطن في العام المنصرم، وتفاؤله بالعام الجديد، متابعاً سموه في حسابه على «تويتر»: «سعداء بما تحقق بجهود أبناء الوطن من منجزات وطنية نفتخر بها في عام 2018، وننظر بتفاؤل إلى عام 2019 (عام التسامح).. مسيرة العمل والتفاني مستمرة لجعل هذا الوطن اﻷجمل واﻷكثر تقدماً، ونتطلع إلى أن يعمّ السلام والأمان ربوع العالم».