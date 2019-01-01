5 محاور رئيسة للاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حددت دائرة تنمية المجتمع خمسة محاور رئيسة للاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي، تتضمن: الصحة والرفاهية، والتعليم، والعمل والتوظيف، والحماية المجتمعية وتمكين الأسرة، بالإضافة إلى محور الحياة العامة والثقافية والرياضة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تطوير الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع المرتبطة، بما يسهم في تحقيقها بشكل متكامل وشامل.

وأكدت الدائرة خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، أن مشروع الاستراتيجية الشاملة يعمل على عدد من النقاط الرئيسة، تشمل تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وتنسيق وتبسيط الجهود المشتركة بين القطاعات عبر نظام متكامل ومستدام، إضافة إلى مشاركة المجتمع لتمكين أصحاب الهمم.

وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير الخييلي، إن النظرة المستقبلية لأصحاب الهمم لا تشمل تمكينهم فحسب، بل تفعيل هذه الفئة في الجوانب الاقتصادية والتنموية، فكل فرد في مجتمع إمارة أبوظبي يشكل ثروة تنموية يجب الاستفادة من قدراته، وصقل إمكاناته، بما يشكّل أساساً لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن الدائرة بواقع دورها كجهة منظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، تعمل على تعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتخصيص الكثير من المبادرات الاستراتيجية لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم المختلفة، ما يسهم في بناء أسر متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته، مؤكداً أن الاستراتيجية تسهم في تحقيق المخرجات المطلوبة في محور تنمية المجتمع ببرنامج المسرعات التنموية «غداً 21».

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الآليات القانونية والتشريعية التي سيغطيها مشروع الاستراتيجية الشاملة، إذ يشكل المشروع مظلة تضمن حصول أصحاب الهمم على حقوقهم وفرصهم في المجتمع بكل مراحل حياتهم، وآلية الاستفادة من المبادرات المعتمدة لهم على المستويين المحلي والاتحادي، بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروع، والوصول للنتائج المرجوة. وتتضمن المبادرات الاستراتيجية لمحور تنمية المجتمع في أبوظبي 15 مبادرة لدعم أصحاب الهمم، تتضمن اعتماد وتطبيق دليل تصنيف الإعاقة لإمارة أبوظبي، وإعداد قاعدة بيانات أصحاب الهمم، وتطوير وتطبيق دليل معايير المسيرات البيئية، والتعليم والتمكين القائم على المجتمع، وتطوير منظومة التشخيص والكشف المبكر للإعاقة، وتطوير منظومة التأهيل المهني الفني لذوي الإعاقة المناسب لسوق العمل الإماراتي، ومشروع توعية المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الهمم، ومشروع التوسع الجغرافي في العمليات بمنطقة الظفرة، وخصخصة الخدمات العلاجية، وتطوير قواعد بيانات ذوي الإعاقة في الإمارة والربط الإلكتروني للشركاء.

كما تشمل المبادرات مشروع تطوير إجراءات توظيف ذوي الإعاقة الداخلي والخارجي، ومشروع إقامة البطولات العالمية لأصحاب الهمم، وتنفيذ مشروع مكافحة السمنة لأطفال الإمارة، ومشروع تطوير خدمات التكنولوجيا المساعدة المتخصصة لأصحاب الهمم.

تنمية أصحاب الهمم

قال رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير الخييلي، إن اللجنة التوجيهية لمشروع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في الإمارة تهدف إلى تنمية أصحاب الهمم، عبر وضع البرامج التنفيذية، وتوفير البيئة الصحية والنفسية الملائمة، وإبراز منجزاتهم في خدمة المجتمع والوطن.