أجواء غائمة حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم ما بين غائم وغائم جزئياً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع فرص لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وقال إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وعن توقعاته ليوم غد، قال إن طقسه سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، رطباً مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأضاف أن الطقس سيكون الخميس المقبل صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً غرباً، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر، بينما الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كيلومتراً في الساعة، خصوصاً على البحر، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس سيكون الجمعة المقبل رطباً صباحاً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية، بينما تنشط الرياح الشمالية الغربية بعد الظهر مثيرة للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصاً غرباً.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 42 كيلومتراً في الساعة، على البحر، بينما البحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.