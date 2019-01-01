«الإمارات اليوم» تهدي «التربية» كتاب «علّمني زايد»

المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

أهدت «الإمارات اليوم» وزارة التربية والتعليم كتاب «علّمني زايد»، أحد إصدارات الصحيفة، والذي أنتجته برعاية «اتصالات» بمناسبة «عام زايد»، وتضمن قصصاً للأطفال من حياة القائد المؤسس، تحكي صوراً حول جوانب من سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمامه بالبيئة والطفل والرياضة، وغيرها، بهدف تعريف النشء بجوانب من سيرته، ليقتدوا بخطاه.

وسلم الكتاب رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، إلى وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، في لقاء جمعهما، أخيراً، في ديوان الوزارة بإمارة دبي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي.

وقال الحمادي إن «كتاب (علّمني زايد) يُعد إضافة متميزة إلى المكتبة المدرسية ومكتبة الأسرة، ليثري معرفة الأجيال الجديدة من أبنائنا الطلبة بمحتواه حول لمحات من حياة مؤسس اتحاد دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه»، ووجه بإعادة طباعة الكتاب وتوزيعه على أكبر عدد من طلبة المدارس، كما وجه بدراسة إدراج بعض محتويات الكتاب من القصص في المناهج الدراسية، «لتعريف الطلبة بتاريخ دولتنا وسير وإنجازات المؤسسين».

وأشار إلى أن الكتاب تميز بأسلوبه القصصي المشوق، الذي يجذب الأطفال إلى قراءة ما تضمنه من قصص، فضلاً عن أنه تميز بعرض القصص باللغتين العربية والإنجليزية، ما يثري المفردات اللغوية لدى الطالب في هاتين اللغتين. ويحتوي الكتاب على 19 قصة، منها «العقد الثمين»، و«دائماً يسأل عنا»، و«شكراً والدنا زايد»، و«احترام القانون»، و«يد لا تعرف غير العطاء»، و«زايد مرّ من هنا»، و«صديق الأشجار وحبيبها»، و«العلم بصر»، و«حنان الأب»، و«هذا ما علمنا زايد»، و«الرفق بالحيوان»، و«زايد المتسامح دائماً»، و«عندما امتلأ قلب زايد بالفرح»، و«كلمات من ذهب»، و«موقف لا ينسى».

«الكتاب» يحتوي على 19 قصة تتميز بأسلوب قصصي مشوق يجذب الأطفال إلى قراءته.