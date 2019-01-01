5149 طالباً وطالبة في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد الطلبة في مراكز رعاية وتأهيل «أصحاب الهمم» في الدولة للعام الدراسي 2017 - 2018 نحو 5149 طالباً وطالبة، وفقاً لـ«إحصائية أصحاب الهمم» الصادرة أخيراً عن وزارة تنمية المجتمع.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد مراكز رعاية وتأهيل «أصحاب الهمم» وصل إلى 96 مركزاً، يعمل فيها نحو 2730 عاملاً، منهم 2120 من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا «ماجستير - دكتوراه».

وضمت إمارة أبوظبي 44% من الطلبة من «أصحاب الهمم» الملتحقين بمراكز أصحاب الهمم في الدولة، بواقع 2283 طالباً، منهم 865 طالبة، فيما بلغت نسبة الطلبة الملتحقين بالمراكز الموجودة في إمارة دبي 23% بواقع 1180 طالباً، منهم 390 طالبة، وفي إمارة الشارقة بلغ عددهم 1066 منهم 343 طالبة، وفي إمارة رأس الخيمة 231 طالباً منهم 84 طالبة، و192 طالباً في إمارة عجمان بلغ عدد الطالبات منهم 80 طالبة، وفي الفجيرة 155 طالباً منهم 59 طالبة، وفي أم القيوين 42 طالباً من بينهم 13 طالبة.

وتولي دولة الإمارات عناية كبيرة للمراكز والنوادي والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تعنى بأحوال أصحاب الهمم، وتوفير التعليم والتدريب والتأهيل لهم.

وتعد وزارة تنمية المجتمع الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص للمؤسسات والمراكز العاملة في مجال رعاية وتعليم وتدريب أصحاب الهمم، كما تتولى مهمة تطوير برامج وأساليب الرعاية والتأهيل، وإعداد البرامج التدريبية المهنية، ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها.

ولا تصدر الوزارة أية تراخيص جديدة قبل تأكدها من أن المراكز الجديدة تضمن تقديم خدمات نوعية ورعاية شاملة للملتحقين، استجابة لتوجيهات القيادة بتقديم أرقى الخدمات لأصحاب الهمم، لضمان اندماجهم في المجتمع، واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء.

وتشدد الوزارة على أن يلبي المركز المتقدم للترخيص الشروط المحددة التي تضمن حصول أصحاب الهمم على الرعاية والتأهيل الكاملين، وأن يكون الاختصاصيون قادرين على حمايتهم.

وتتطلب الموافقة على إصدار تراخيص جديدة وجود مبنى منفصل محاط بسور خارجي من جميع الجهات، يمكن وصول وسائل النقل إليه بسهولة، ومجهز بالأدوات الخاصة بهم، إلى جانب اشتراطات صحية لمساحة الغرف وعوامل الأمان، والمحافظة على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بالملتحقين، وعدم استخدامهم في الدعاية والإعلان، أو لأغراض التجارب والدراسات المتعلقة بها، أو استخدامهم في أعمال يعود صالحها للمركز إلا في حال موافقة خطية مسبقة من الإدارة وولي الأمر.