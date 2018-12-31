المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«مواقف»

قالت قارئة إنها واجهت صعوبات في تجديد تصريح استخدام مواقف السكان في أبوظبي عبر الإنترنت، حيث حاولت إدخال بياناتها أكثر من مرة بمساعدة موظفة «مواقف»، وفي كل مرة كانت المحاولة تفشل بسبب عطل في النظام.

صيانة

استغرب مستخدمون لمترو دبي إجراء عمليات صيانة السلالم الكهربائية المتحركة في محطات مختلفة في أوقات الذروة، ما يتسبب في زيادة الازدحام بين الركاب على السلالم، أو الانتظار لفترات طويلة أمام المصاعد، ما يضطر بعض كبار السنّ إلى النزول عبر السلالم العادية.

مدارس

لاحظ أولياء أمور أن دوام الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة يختلف عن المدارس التي تتبع النظام البريطاني، إذ يبدأ الدوام في البريطاني في السادس من يناير، بينما في المدارس الأخرى في 13 يناير، متسائلين عن سبب ذلك.

حديقة

اشتكى سكان في منطقة القاسمية بالشارقة قيام القائمين على حديقة المحطة، بإقفال البوابات الفرعية، وترك الرئيسة مفتوحة فقط، ما يدفع الأطفال إلى استغلال المساحة السفلية بين الأرض والبوابات المغلقة للخروج منها، الأمر الذي يعرضّهم للأذى، بسبب قرب هذه البوابات من منطقة مرور السيارات.

اشتراك

قال قارئ إن ابنه اشترك في نادٍ صحي (جيم) لممارسة الرياضة فيه، لكنه فوجئ بابنه يطلب منه شراء بروتينات ومكملات غذائية نصحه المدرب بتناولها، وتساءل الأب عن مدى صحة هذا الأمر.

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