مجلس الطفل بالفجيرة يختتم فعالياته في «عام زايد»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

اختتم مجلس الطفل، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، فعالياته في «عام زايد»، بحزمة من النشاطات المتنوعة للأطفال، خلال إجازتهم الشتوية، بالتعاون مع فريق سواعد زايد التطوعي.

وتضمنت الفعاليات، التي أقيمت في لولو مول الفجيرة، عدداً من الورش التعليمية والتوعوية، وفقرات مسرحية، وقصائد شعرية، وإبداعات فنية ورقصات شعبية إماراتية، ومسابقات وألعاباً للأطفال، حيث حظيت بتفاعل جماهيري كبير، من جانب أطفال وأهالي الفجيرة.

وأوضحت مديرة المجلس، موزة اليماحي، أن الفعاليات الشتوية، من شأنها استثمار أوقات فراغ الأطفال بما يفيدهم، وتنشيط ذاكرتهم واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم، مؤكدة حرص المجلس على المشاركة وتنظيم الأنشطة والفعاليات الهادفة.