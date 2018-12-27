«تنفيذي الشارقة» يصدر تعديلات على قرار «الموارد البشرية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (36) لسنة 2018 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.

وتناولت التعديلات مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي صدرت في بداية 2018 بزيادة رواتب موظفي الحكومة، وإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، وإضافة بنود جديدة، منها ما يتعلق بجميع أنواع الترقيات، وآخر بنظام الانضباط الوظيفي، وتعديل آلية صرف بدل السكن.

كما تناولت التعديلات الجديدة الاعتماد على رخصة المزاولة الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع بدلاً من التقييم السابق، وإقرار إجازة الأبوة، وإضافة مادة جديدة تخص الإعارة أو الاستعارة.

وأفاد رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، بأن أهم التعديلات التي تميز اللائحة التنفيذية الجديدة تتمثل في تعديل جدول الرواتب في بداية 2018، الذي جاء بناءً على مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي الحكومة، وصياغة اللائحة التنفيذية في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للموظفين المواطنين بحكومة الشارقة، وإضافة بند جديد في جميع أنواع الترقيات، حيث تم تحديد مدة البقاء في الدرجة الوظيفية ست سنوات للتمكن من الحصول على ترقية وظيفية جديدة. ولتشجيع الموظف على الإنجاز والتميز، يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو استثنائية بعد ثلاث سنوات من الترقية الوظيفية.

نظام الانضباط الوظيفي

شملت تعديلات قرار المجلس التنفيذي وضع بند في نظام الانضباط الوظيفي، الذي يهدف إلى إنهاء أي مخالفة وظيفية قد يرتكبها الموظف بعد سنة من ارتكابه لها، وتعديل آلية صرف بدل السكن، خصوصاً إذا كان الزوج والزوجة يعملان في خدمة حكومة الشارقة، أو كان أحدهما في خدمة الحكومة والآخر في خدمة الحكومة الاتحادية أو حكومة محلية أخرى، فسيتم صرف بدل السكن للزوج الأعلى راتباً أساسياً، وإذا كان نظام التعيين لا يمنح لأي منها سكناً أو بدل سكن فيصرف للزوج الآخر الذي يعمل في حكومة الشارقة، بغض النظر عن ما إذا كان راتبه أعلى أو أقل.