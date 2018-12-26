«زايد للإسكان» يطرح مناقصة لتنفيذ 818 مسكناً في الشارقة

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

طرح برنامج الشيخ زايد للإسكان مناقصة عامة لإنشاء وصيانة حي سكني يضم 818 مسكناً، في منطقة «السيوح 16» بالشارقة، مشترطاً على المقاولين الراغبين في دخولها التمتع بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في أعمال المقاولات بالدولة.

وأشار البرنامج في المناقصة التي طرحها على موقعه الإلكتروني، إلى أن المساكن ستتوزع على أربع مجموعات، بواقع 380 مسكناً في المجموعة «أ»، و206 مساكن في المجموعة «ب»، و102 مسكن في المجموعة «ج»، و130 مسكناً في المجموعة «د».

وحدّد البرنامج قيمة وثائق المناقصة بـ20 ألف درهم إلكتروني للمجموعتين «أ» و«ب»، و10 آلاف درهم للمجموعتين «ج» و«د»، مشترطاً على المتقدمين الحصول على رخصة تجارية سارية المفعول من الدوائر الاقتصادية أو البلديات في الدولة، والتصنيف ضمن الفئة الممتازة أو ما يماثلها.

كما اشترط ألا يقل عدد العاملين لدى المقاول المتقدم للمجموعة «أ» عن 2000 عامل، و1500 عامل للمتقدم للمجموعة «ب»، و800 عامل للمتقدم للمجموعتين «ج» و«د»، و4000 عامل للمتقدم لجميع المجموعات، وألا تقل قيمة المشروعات التي أنجزها خلال السنوات الخمس الماضية عن 380 مليون درهم.

وأفاد البرنامج بأن آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون صباح السادس من يناير المقبل، وهو الموعد المحدد لفتح المظاريف.

وكان وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، عبدالله بلحيف النعيمي، أكد أن الكلفة التقديرية لمشروع «السيوح 16» تبلغ 950 مليون درهم، ويمتد على مساحة 1.3 مليون متر مربع.

• 4 مجموعات ستتوزع المساكن عليها، بواقع 380 مسكناً في المجموعة «أ»، و206 في «ب»، و102 في «ج»، و130 في «د».