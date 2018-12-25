منح مجلس الوزراء صلاحية الترخيص المؤقت للمشروعات المبتكرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية، نص على أن يُخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية، أو باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة، وذلك بهدف إعداد تشريع منظم لنشاط المشروع في الدولة، وله في سبيل ذلك وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لترخيص تلك المشروعات وتنفيذها، واستثناؤه من أي تشريع اتحادي في الحدود التي تقتضي تنفيذ المشروع، وذلك لفترة زمنية مؤقتة.