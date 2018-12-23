«بلدي خورفكان» يطوّق شاطئ اللؤلؤية

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

أكد نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، سعيد عبدالله النقبي، تطويق شاطئ اللؤلؤية، أحد أكبر المتنزهات في خورفكان، بعد تلقي المجلس شكاوى من مرتادي الشاطئ حول وجود مركبات وكرافانات تحجز مساحات في المتنزه لفترات طويلة، إضافة إلى استخدام الدرّاجات النارية في أماكن غير مخصصة لها، ما يشكل خطراً على الأسر والأطفال الذين يقصدون المتنزه.

وشرح النقبي أن إجراءات المجلس تضمنت عمل مواقف خاصة لمركبات المتنزهين، وأخرى لمركبات الشرطة، وتخصيص بوابة للطوارئ، فضلاً عن توفير مساحة أكبر لجلوس العائلات بعيداً عن المركبات، وضم الألعاب الترفيهية داخل منطقة العائلات للحفاظ على سلامة المتنزهين، وضمان عدم انزعاجهم من دخول وخروج المركبات والدراجات النارية.