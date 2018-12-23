مليون درهم من «أوقاف دبي» لـ «تراحم الخيرية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي مبلغ 1.11 مليون درهم من أموال الزكاة لمؤسسة «تراحم الخيرية»، ضمن مبادراتها المستمرة للإسهام في دعم الحالات الإنسانية ومساندة مشروعات تمكين المجتمع بمختلف فئاته، وتتويجاً لسلسلة مشروعاتها التي أطلقتها في «عام زايد».

ويدعم الإسهام المالي جهود مؤسسة «تراحم الخيرية» في مساندة الحالات الإنسانية الطارئة، المحتاجة إلى الدعمين العيني أو المادي، فضلاً عن تفعيل مبادراتها المخصصة لمواطني الدولة في مجال الإسكان وصيانة المنازل وتأهيلها.

وقال أمين عام المؤسسة، علي المطوع، إن العمل مع الأطراف المجتمعية الفاعلة في مساعدة الفئات المحتاجة، وتمكينها بتوفير ما تحتاج إليه من الخدمات المعيشية والاحتياجات اليومية الملحّة، ضرورة وطنية وإنسانية آمنت بها المؤسسة منذ تأسيسها قبل أكثر من 14 عاماً، وعملت عليها لبناء شبكة أمان مجتمعي شاملة تتكفل بمد يد العون لكل من يحتاج. وقال المطوع: «قيم العطاء المتأصلة في دولة الإمارات، وبنيتها المجتمعية، ومنظومتها المؤسسية، نابعة من الحرص على كرامة الإنسان وعيشه الكريم، وهما ما تسعى إليهما مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر دوماً، من خلال تأهيل وتمكين ورعاية القصّر وترسيخ ثقافة الوقف والابتكار فيه».