شرطة الشارقة تبدأ إصدار تصريح القيادة في المناطق الصحراوية للشركات السياحية والأفراد

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أصدرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أول (تصريح لقيادة المركبة داخل المناطق الصحراوية)، صباح اليوم، بعد إخضاع المتقدمين للحصول على تصريح القيادة الصحراوية للاختبارات العملية، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، وذلك تمهيداً لمنحهم تصريح القيادة، والتي جرت بمنطقة الكهيف بالشارقة.

ورحب مدير عام العمليات المركزية العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور بالمتقدمين للاختبارات، وحثهم على التقيد بالإجراءات الصحيحة التي تعلموها من مدربيهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مرتادي المناطق الصحراوية، مؤكداً أن برامج الدورة تأتي انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على تطوير مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور وإسعاد المتعاملين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

من جانبه، قال رئيس قسم ترخيص السائقين بشرطة الشارقة المقدم ماجد النعيمي: يأتي إصدار «تصريح القيادة في المناطق الصحراوية الخاص بالشركات السياحية التي تعمل على تنظيم رحلات في البر والسفاري بإمارة الشارقة، والراغبين من الأفراد، بهدف تعزيز الأمن والسلامة والحفاظ على أرواح الأسر والعائلات من محبي ارتياد المناطق البرية».

وأشار المقدم ماجد النعيمي، إلى أن من متطلبات الحصول على رخصة القيادة الصحراوية، حصول المتدرب على رخصة قيادة صادرة من داخل الدولة، أو رخصة قيادة دولية صادرة من مدة لا تقل عن ستة أشهر، واجتياز برنامج القيادة الخاص بمعهد الشارقة للسياقة، الذي يتلقى من خلاله منهاجاً خاصاً للتدريب على القيادة على أيدي مدربين أكفاء ومتخصصين بالقيادة في المناطق الصحراوية، ويشمل التدريب بشقيه النظري والعملي في المعهد تدريب المتقدمين على القيادة بين الكثبان الرملية، وكيفية التعامل مع المركبة في حال علقت في الرمال بطرق فنية وعلمية بحتة، ويتخرج الشخص بعد الفترة المحددة من قبل المعهد بحسب مهارة كل سائق، ليحصل بعدها على تصريح القيادة الذي تمنحه شرطة الشارقة.

وأكد المقدم ماجد النعيمي: أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص بشكل مستمر على تحقيق الريادة والتميز وفقاً لأعلى معايير الجودة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها من أجل رفاهية المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.