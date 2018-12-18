المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

احتيال

قال قارئ إنه تلقى اتصالاً من شخص يدعي أنه مندوب لإحدى الشركات في دولة عربية، يسأل عن معلومات مالية بخصوص حساباته، لافتاً إلى ازدياد وتنوع الطرق التي يستهدف بها المحتالون المتعاملين.

إعلانات

قال قراء إن هواتفهم الشخصية تحولت إلى أدوات إعلانية بيد الشركات، لافتين إلى أنهم يتلقون عشرات من الاتصالات اليومية التي تروج لسلع وخدمات من شركات لم يسمعوا بها أو يتعاملوا معها مسبقاً، الأمر الذي يقتحم بشكل كبير خصوصياتهم، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة السلبية.

حديقة

شكا قراء تخصيص أماكن للشواء داخل الحديقة الصغيرة التي تقع في واحة دبي للسيلكون، لافتين إلى أن الروائح تنتشر بسرعة في أرجاء الحديقة، نظراً لمساحتها الصغيرة، مفضلين أن تكون مخصصة للتنزه فقط.

مشاة

طالب سائقون في إمارة أم القيوين الجهات المعنية بضرورة تركيب حواجز مانعة وسط طريق الملك فيصل مقابل مركز المنامة التجاري، وذلك لمنع المشاة من تجاوز الطريق وإلزامهم باستخدام جسر المشاة الذي تم إنشاؤه أخيراً لهذا الغرض.

مخلفات

أفاد مستخدمون لشارع الاتحاد المؤدي إلى رأس الخيمة بأن مخلفات الحوادث المرورية على الطريق تربك حركة مرور السيارات، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث مرورية نتيجة انحراف المركبات بشكل مفاجئ عن مسارها لتفادي الاصطدام بها، خصوصاً أن هذه المخلفات تنتشر على مساحة أوسع من مساحة وقوع الحادث في الطريق عادة.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com