المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

دروس

طالب أولياء أمور في مدينة خورفكان بضرورة وضع نظام رسمي بديل عن الدروس الخصوصية، والعمل على تنفيذ برامج تهدف إلى الحد من التعاطي مع هذه الظاهرة التي تمثل سلوكاً غير تربوي، ينجرف إليه بعض الطلبة وذويهم، وذلك في ظل الاستغلال الكبير الذي يقوم به مدرسوها، بتقاضيهم مبالغ مالية كبيرة، مقابل مدة تدريس لا تتجاوز الـ40 دقيقة.

صالون

فوجئت مستهلكة باستخدام صالون نسائي في منطقة مربح بإمارة الفجيرة، حناء منتهية الصلاحية، ظهرت على خلاف لون الحناء الأصلي الذي يأخذ اللون الأحمر الغامق، وعليه تكون نقوشه واضحة المعالم، إذ جاءت هذه الحناء بلونٍ خفيف ونقوش غير واضحة. علماً أن تكلفة النقش بلغت 100 درهم.

ماكينة

شكا متسوقون اتساخ أجهزة سحب آلي في مركز تسوق بإمارة الفجيرة، بالغبار المتراكم، ما يجعل من عملية السحب صعبة ومزعجة، ما يضطرهم إلى البحث عن أجهزة أخرى، رغم بعد المسافة، مطالبين بضرورة تكثيف الرقابة على عملاء التنظيف في المركز، ضماناً لراحة المتسوقين، وحرصاً على راحتهم.

«إسعاد»

لاحظت مواطنة حاملة بطاقة «إسعاد»، التي تقدم عروضاً وخصومات ومزايا حصرية لحامليها، منح محل تجاري الخصم نفسه الذي يقوم بتقديمه لزبائن آخرين، ما يعني أنها لا تتمتع بمزايا خاصة بها كونها تحمل هذه البطاقة، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على المحال التجارية المشاركة، ضماناً لتحقيق الهدف المنشود من وراء البطاقة، والمتمثل في إسعاد المستفيدين.

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