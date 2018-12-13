«أبوظبي التقني» يطلق مخيم «البيت متوحد»

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة السادسة من المخيم الوطني «البيت متوحد» 2018، تحت شعار «التراث للحياة» بداية من الأحد المقبل حتى 25 من ديسمبر الجاري بمنطقة الظفرة، بمشاركة آلاف الطلاب والطالبات المواطنين من الصف العاشر وحتى الثاني عشر من المدارس الحكومية والخاصة والقادمين من كل إمارات الدولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومركز أبوظبي للتعليم والتطوير المهني.

وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مبارك سعيد الشامسي، إن مخيم «البيت متوحد» ملتقى وطني كبير يأتي تزامناً مع «عام زايد»، وفي إطار توجيهات القيادة لبناء أجيال وطنية جديدة تمتلك المهارات الصناعية على قاعدة «التراث للحياة» الراسخة التي شيّدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسار عليها الأجداد والآباء، لافتاً إلى أن الوالد المؤسس كان حريصاً على تنشئة أجيال متسلحة بالعلم والثقافة، وفي الوقت نفسه تحافظ على التراث.

ويتضمن المخيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات تنمي لدى الشباب والفتيات مهارات وركائز الابتكار والتصنيع والروبوتات، بجانب الأنشطة الرياضية، والتراثية، والثقافية، والتعليمية والفكرية، والاجتماعية، والقيادية وغيرها من الفعاليات التي تتوافق مع ميول الشباب ومهاراتهم ومواهبهم، مؤكداً أن «أبوظبي التقني» يطور برامج المخيم بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للدولة. وأوضح الشامسي أن برامج المخيم يضم جدولاً حافلاً بالأنشطة الثقافية والألعاب التراثية والفعاليات والدورات التي صممت في إطار تفاعلي تعليمي تشجع الطلبة على تعلم وتطوير مهاراتهم في الحرف اليدوية التي أتقنها وتفنن فيها الأجداد.

أهداف المخيم

أفاد رئيس مهارات الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمخيم، علي محمد المرزوقي، بأن الإدارة العليا في «أبوظبي التقني» وفّرت كامل الأسباب اللازمة لتحقيق أهداف المخيم، حيث تم إعداد البنية التحتية والمرافق لتقديم كل الخدمات وتفعيل مختلف الأنشطة والفعاليات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، لافتاً الى أن الفعاليات تتضمن كذلك المسابقات الثقافية، والرياضية المثيرة ذات الجوائز القيمة، بما يضمن تفاعل المشاركين واستفادتهم القصوى من الفعاليات كافة.