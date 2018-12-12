«أشغال الشارقة» تنجز مجلس ضاحية حياوة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة الأعمال الإنشائية النهائية لمبنى مجلس ضاحية حياوة، بكلفة ستة ملايين درهم، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويعزز المشروع مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي والقرى في تلبية حاجات السكان كمراكز تحقق التواصل بين المجتمع والمسؤولين.

وقال رئيس الدائرة، المهندس علي بن شاهين السويدي، إنه تم إنشاء المجلس بطرز عمرانية إسلامية وعصرية، وتوزيع مرافقه بشكل يلبي احتياجات عدة، وتتناسب مع مهامه والخدمات التي يقدمها.

وأفاد مدير إدارة الأفرع بالدائرة، المهندس محمد بن يعروف، بأن مجلس ضاحية حياوة يقع في مدينة خورفكان، ويخدم أهالي المنطقة، ويمتد على مساحة 3600 متر مربع، ويضم مواقف سيارات مع الملحق الخدمي وغرفة الحارس وغرف الخدمات.

وأضاف «انتهت الدائرة، أخيراً، من إنشاء مبنى مجلس ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة، ومجلس ضاحية الزبارة في خورفكان، وجارٍ العمل على مبنى مجلس ضاحيتي السيوح والحمرية».

وفي كلباء، يتم إنشاء ثلاثة مجالس، منها مجلس ضاحية حي البطين، ومجلس ضاحية الطريف ومجلس ضاحية خور كلباء، أما في خورفكان فتقوم الدائرة بإنشاء مجلس اللؤلؤية.