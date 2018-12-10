«الإمارات للفضاء» تفوز بجائزة أفضل اتصال حكومي في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فازت وكالة الإمارات للفضاء ممثلة في فريق الاتصال الحكومي بالجائزة الذهبية ضمن فئة أفضل اتصال حكومي في منطقة الشرق الأوسط، ضمن جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة، حيث جاء هذا الفوز بالشراكة مع مجموعة «فور كوميونيكيشنز» المتخصصة في استشارات العلاقات العامة والإعلامية.

ويأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود الجانبين خلال العام الماضي في رفع مستوى الوعي بقطاع الفضاء الوطني والتطور الكبير الذي شهده على صعيد المشروعات الفضائية، إلى جانب إبراز مساعيهما الرامية لتعزيز مكانة الدولة على الخريطة الفضائية الدولية، فضلاً عن تسليط الضوء على مختلف المشروعات والمبادرات التعليمية التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء بهدف جذب الكفاءات وتطويرها ضمن القطاع على المستوى الوطني.

فيما انضم مدير عام وكالة الإمارات للفضاء الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، إلى قائمة أفضل 15 شخصية عالمية مؤثرة في قطاع الاستكشاف الفضائي على مستوى العالم، بحسب تصنيف قائمة قادة المنظمات العالمية الأكثر تأثيراً التي تعدها منصة «ريتشتوبيا» الرقمية. وجاء إدراج الأحبابي في هذه القائمة إلى جانب مجموعة من أبرز الشخصيات ذات الصلة بالقطاع الفضائي العالمي، من بينهم رائد الفضاء الأميركي السابق باز ألدرين، ومدير عام وكالة الفضاء الأوروبية جان ورنر، ومؤسس شركة «سبيس أكس» إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» جيف بيزوس، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فيرجن، ريتشارد برانسون، وعالم الفيزياء الفلكية الشهير نيل ديغراس تايسون، وغيرهم.