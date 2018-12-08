المصدر: الامارات اليوم

جسر

طالب سكان في منطقة التعاون بالشارقة بسرعة الانتهاء من جسر المشاة الرابط بين المنطقة ومنطقة النهدة، عبر شارع الوحدة، خصوصاً أن كثيراً من سكان المنطقتين يضطرون إلى عبور الشارع، معرضين حياتهم للخطر.

صدأ

شكا مستهلك، في إمارة الفجيرة، قيام أحد مراكز التسوق ببيع علب مخلل خيار، تسلل إليها صدأ من غطائها، علماً بأن العلب غير منتهية الصلاحية، ما يعني أن العيب ناجم عن عملية الحفظ غير الآمنة، ما يجعل محتوياتها غير صالحة للاستهلاك، نظراً للآثار السلبية التي قد تتركها في الصحة، مطالبين بتشديد الرقابة، ومعاقبة المخالفين الذين يستهترون بصحة المستهلكين.

كلاب

شكا عدد، من سكان منطقة المويهات بعجمان، وجود كلاب ضالة في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف حملاتها لمكافحتها، نظراً للقلق الكبير الذي تسببه، إلى جانب الإزعاج ليلاً، والخوف الشديد من حملها ونقلها للأمراض، وذلك في ظل تأكيد الأطباء البيطريين على خطر الاقتراب منها، والذي يزيد في حال اقتنائها ومخالطتها يومياً.

دوريات

جدد سكان بنايات شارع الاتحاد، بأم القيوين، مطالبتهم إدارة المرور والدوريات في شرطة الإمارة، بضرورة توفير دوريات ليلية لضبط السائقين المخالفين، الذين يصدرون أصواتاً مزعجة بمركباتهم المزودة بعد منتصف الليل، خلال مرورهم على الطريق، نظراً لما يشكله هذا السلوك غير الحضاري من إزعاجٍ كبيرٍ للسكان، وخوف وفزع لأطفالهم خلال نومهم، مطالبين بضرورة ردعهم.

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