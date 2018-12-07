حمدان بن محمد يدشن أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية بـ «ديوان زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «مكتبة دبي السمعية»، أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم، وهي تستهدف سبعة ملايين عربي يواجهون تحدياً بصرياً، بمبادرة من هيئة الطرق المواصلات في دبي، بالتعاون مع الموقع الإلكتروني العالمي Bookshare.org، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتطوّع. حضر تدشين المكتبة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي.

87 قصيدة إلى زايد ومن أجل زايد. - الهدف الوصول بعدد الكتب السمعية لـ 300 ألف باللغة العربية. - «مكتبة دبي السمعية» تعزّز ثقافة القراءة لدى أصحاب الهمم ذوي التحديات البصرية.

وقام سموّ ولي عهد دبي بتحميل أول كتاب في «مكتبة دبي السمعية»، وهو «ديوان زايد» لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يشتمل على 87 قصيدة إلى زايد ومن أجل زايد وفي حب زايد، إذ يمثل عدد القصائد عمر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وتأتي مبادرة مكتبة دبي السمعية انسجاماً مع مبادرة «يوم لدبي» الهادفة إلى ترسيخ روح التطوّع، من خلال تخصيص أفراد المجتمع يوماً واحداً من العام على الأقل لمختلف أشكال الأنشطة التطوّعية، كما تأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لدعم فئة أصحاب الهمم، وتعزيز ثقافة القراءة لديهم، وتمكينهم من الحصول على المعارف المختلفة، مع استهداف الهيئة توفير 300 ألف كتاب باللغة العربية، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متطوّع، سيحوّلون الكتب العربية إلى كتب رقمية، من خلال أجهزة المسح الضوئي OCR، التي ستتوافر لهم، والتدقيق اللغوي على الكتب التي تحوّلت إلى ملفات رقمية قبل تحميلها على الموقع الإلكتروني.

مسح وتدقيق

تشمل المبادرة نوعين من التطوّع، الأول معني بالمسح الضوئي للكتب القديمة كل صفحة على حدة، ثم يرفعها إلى موقع المكتبة، والثاني خاص بالتدقيق اللغوي على الكتب التي تحوّلت إلى ملفات رقمية قبل تحميلها على الموقع الإلكتروني، بينما سيُراعى عند اختيار الكتب أن يكون محتواها محفزاً على إيجابية الأفكار، وبناء الثقة بالنفس، وعزيمة التعامل مع مشكلات الحياة، وإثراء الخيال، وغيرها من الأفكار والموضوعات ذات الطابع الإيجابي البنّاء.

منصّة للعمل التطوّعي

تُعدّ المكتبة منصّة للعمل التطوّعي لخدمة أكثر من سبعة ملايين عربي يواجهون تحديات بصرية، حيث يوفر موقعBookshare.org، 600 ألف كتاب باللغة الإنجليزية، في حين لا يتجاوز عدد الكتب العربية 300 كتاب، وتسعى الهيئة إلى الوصول بعدد الكتب العربية في الموقع إلى 300 ألف كتاب.