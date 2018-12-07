استراحة زايد تستقبل 2144 زائراً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

استقبلت استراحة زايد، في إدارة شؤون المراجعين بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، 2144 زائراً منذ افتتاحها في شهر مايو الماضي ، متجاوزة الرقم المستهدف الذي وضعته الإدارة لاستقبال الزائرين سنوياً، بأن يكون 2000 زائر، بينما بلغ عدد مقولات وفيديوهات الشيخ زايد، التي تم عرضها عبر الشاشة الذكية 37 مقولة، و27 فيديو.

وكان مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، اللواء سالم شاهين النعيمي، افتتح استراحة زايد في شهر مايو من العام الجاري، في إدارة شؤون المراجعين بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن مبادرات عام زايد، وتعزيزاً لقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان وغرس القيم الإيجابية والمواطنة الصالحة.

وأوضح المقدم سلطان المنصوري، مدير إدارة شؤون المراجعين، أن الاستراحة تعتبر منصة للقراءة والمطالعة، ومزودة بمكتبة تحتوي على كتب عن القائد المؤسس لإبراز دوره في بناء الدولة، وإنجازاته محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوفر الفرصة للمراجعين للتزود بالمعرفة والتعرف إلى الشخصية العظيمة للقائد المؤسس، والاستفادة من قيمه ومبادئه.

وذكر أن الاستراحة تحتوي على شاشة عرض ذكية للمواد الفيلمية، والمقولات والمقابلات، التي كان يجريها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والتعريف بقيمه النبيلة، كما يتم توفير الضيافة للزوار والمتعاملين، خلال تقديم الخدمات لهم.