«القناص» يضبط 44 ألف مخالفة سرعة بأبوظبي في أكتوبر الماضي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

رصد الرادار القناص 44 ألف مخالفة لمركبات تجاوزت السرعة المحددة على الطرق المختلفة في إمارة أبوظبي، خلال أكتوبر الماضي.

وأكد مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد سالم بن براك الظاهري، وجود رقابة مكثفة من خلال الرادار القناص المزوّد بكاميرات رقمية عالية الدقة، على الطرق الخارجية، إضافة إلى الرادارات الثابتة والمتحركة، لزيادة الالتزام بقانون السير والمرور والسرعات المقررة، لتحقيق أقصى درجات السلامة على الطرق.

وأشار إلى أهمية التوعية، من خلال الإعلان عن المخالفات الخطرة، ونشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة الجمهور في مناقشة الأسباب والسلوكيات المؤدية إلى الحوادث والمخالفات المرورية.

ودعا قائدي المركبات إلى الالتزام بقانون السير والمرور، والسرعات المقررة على الطرق، وعدم الانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف أثناء القيادة، وأخذ الحيطة والحذر، وربط حزام الأمان.

شرطة أبوظبي تدعو إلى الالتزام بقانون السير والمرور، والسرعات المقررة على الطرق.