«محمد بن راشد للإسكان» توزّع 830 مسكناً نهاية الشهر الجاري

المصدر: أمين الجمّال - دبي

توزّع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 830 مسكناً خلال الفترة من ديسمبر الجاري حتى مطلع العام المقبل، بواقع 500 مسكن، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، في عود المطينة، و154 مسكناً تنفذها المؤسسة في منطقة عود المطينة، و80 مسكناً في منطقة حتا، إضافة إلى 96 وحدة سكنية في منطقة القوز.

وأوضحت المؤسسة أن المساكن الـ830 جزء من أربعة مشروعات تنفّذها في الوقت الجاري، وتضم هذه المشروعات 1339 مسكناً، تتوزع على مشروع 500 مسكن في عود المطينة ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وتنفّذها المؤسسة بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، ومشروع 397 مسكناً تنفذها المؤسسة في المنطقة ذاتها، ومشروع 346 مسكناً في منطقة حتا، إضافة إلى مشروع بنايات القوز الذي يضم 96 وحدة سكنية. وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، سامي قرقاش، لـ«الإمارات اليوم»، أن مشروع الـ500 مسكن، التابع لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تتعاون المؤسسة في تنفيذه مع وزارة تطوير البنية التحتية، موضحاً أن المساكن الجديدة تم بناؤها بمواصفات عصرية تتوافر فيها شروط الاستدامة والمباني الخضراء، حيث يتكون المشروع من 292 مسكناً منفصلاً، من فئة أربع غرف نوم، و208 مساكن متلاصقة بعدد غرفتَي نوم.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تلقت خلال عامين 5585 طلباً من المواطنين للحصول على خدمات شملت 35 طلب إيجار ميسّر، وخمسة طلبات قرض إحلال وبناء، و1231 طلب قرض بناء، و56 طلب قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة، و47 طلب قرض شقة سكنية، و138 طلب قرض صيانة وإضافة وإحلال، و214 طلب قرض مسكن جاهز، و3153 طلب منحة أرض، و208 طلبات منحة شقة سكنية، و323 طلب منحة صيانة وإضافة وإحلال، و159 طلب منحة مساعدة مالية، و301 طلب منحة مسكن جاهز.