محمد بن راشد ومحمد بن زايــد وحكام الإمارات يشهدون الاحتــفــال الرســمـي باليــوم الوطني الـ 47

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، مساء أمس، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ47 الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية، تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات».

فقد شهد الحفل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما شهد حفل اليوم الوطني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، ورئيس البرلمان الإفريقي روجر نوكود دانغ، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

ورفع أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام أسمى التهاني والتمنيات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لتأسيس دولة الاتحاد الشامخة، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة ويبقيه ذخراً لوطنه وشعبه ليواصل قيادة البلاد بحكمته في مسيرة تنميتها الشاملة ونهضتها المباركة نحو المستقبل المزدهر رقياً وعزاً ورخاء، معربين عن اعتزازهم وفخرهم بالرؤية والنهج السديد الذي ينتهجه سموه لما فيه خير الوطن والمواطن ورفعته وتقدمه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر صفحته على «تويتر»: «ترأست بحضور أخي محمد بن زايد اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد، وحضرت احتفالات الدولة بيومها الوطني الـ47، يوم مجيد من أيام الإمارات، تتوحد القلوب على عشق تراب الإمارات، وتتوحد الجهود لرفعة علم الإمارات، ويتوحد الدعاء بالرحمة على زايد بن سلطان، المؤسس والباني والقدوة والقائد». وأكد تحت وسم (#علمني_زايد): «أن الإنسان أهم من العمران، وأن الإنجازات أهم من المناصب، وأن الوطن أهم من الأشخاص».

فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر صفحته على «تويتر»: «في الثاني من ديسمبر تآلفت القلوب وتوافقت العقول لتصنع نقطة تحول جوهرية في التاريخ الحديث، فيها تأسست وتعززت مقومات بناء دولة سقف طموحها اليوم الفضاء، زايد وثق برؤيته السديدة والتفاف إخوانه المؤسسين حوله تجربة وحدوية رائدة قل نظيرها».

وقال سموه: «نبارك لقائدنا خليفة ولكل أبناء الإمارات اليوم الوطني 47، نتمناه مناسبة خير ونماء، تقودنا من نجاح إلى آخر، اﻷوطان تبنى بالحب والوفاء والعمل، وستبقى عطاءات شعبنا الرهان الحقيقي لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار وتحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا للمستقبل».

وأكد سموه على وسم (#علمني_زايد): أن «القيم الإنسانية هي أساس أي تقدم، وأن تحقيق الأحلام ينطلق من الإيمان والثقة بالقدرة على الإنجاز».

وشملت فعاليات الاحتفال الرسمي لهذا العام فقرات احتفت بإرث المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، في الذكرى المئوية لميلاده «عام زايد» تكريماً لرؤيته الحكيمة التي قادت مسيرة بناء دولة الإمارات منذ نحو نصف قرن.

وتميز الاحتفال هذا العام بفتح أبوابه للجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وزوارها، حيث بلغ عددهم في استاد مدينة زايد الرياضية نحو 22 ألف شخص شاركوا في رسم لوحة وطنية اتسمت بمشاعر الفخر والاعتزاز والفرح.

وتضمن الاحتفال مجموعة نادرة من الصور الأرشيفية التي تعرض للمرة الأولى، وتسرد محطات من حياة المغفور له الشيخ زايد ونشأته وحبه للأرض والطبيعة وعائلته وشعبه، رافق ذلك استخدام تقنيات ضوئية متميزة على المسرح جسدت لوحات بانورامية لتسرد قصة باني نهضة الإمارات وتكرّم إرثه الأصيل الذي قلّما يجود الزمان بمثله.

وشمل الاحتفال مقطوعات موسيقية حصرية شكلت دمجاً فريداً بين الموسيقى الإماراتية التقليدية التي عزفها أبرز المؤدين الإماراتيين ونغمات عالمية بأنامل أوركسترا الفيلهارمونية الملكية، كما اصطحب الاحتفال الجمهور في رحلة لبداية قصة حياة المؤسس المغفور له الشيخ زايد، حيث استهل بمشهد شروق الشمس فوق الصحراء في تعبير عن ولادة القائد صاحب الرؤية الثاقبة الذي صاغ بحكمته وبعد نظره أُسس وثوابت الدولة وراهن على مستقبل مشرق لأجيالها.

ومن أبرز ما تضمنه الاحتفال هو سرد ممثل صاحب السمو رئيس الدولة أحمد خليفة السويدي، لمقتطفات من يومياته مع المؤسس، والسويدي هو الشخص الذي ألقى بيان الاتحاد عقب اجتماع حكام الإمارات يوم الثاني من ديسمبر 1971 في غرفة تعرف الآن باسم «بيت الاتحاد» للمصادقة رسمياً على الدستور الذي تم بموجبه تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعد من الوجوه الوطنية البارزة في مسيرة الاتحاد كونه مستشاراً شخصياً مقرباً من المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وهو أول وزير خارجية للإمارات.

وشهد الاحتفال عرضاً تفاعلياً سلط الضوء على الثروة النفطية التي كانت واحدة من مقومات النهضة والنجاح في مسيرة الاتحاد التي بدأها المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، الذي لطالما كان يعد النفط دافعاً نحو بناء وترسيخ المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة.

وتخللت فقرات الاحتفال مقاطع لتسجيلات بصوت الشيخ زايد لفتت انتباه الجمهور الذي أصغى إلى جمل خالدة تعكس حكمته، كما تحولت خشبة المسرح إلى لوحة حية شاهد من خلالها الجمهور حلم الشيخ زايد منذ البداية بتحويل الصحراء إلى واحة خضراء.

وشارك أكثر من 300 من أفراد القوات المسلحة في رسم خريطة حية لدولة الإمارات عقب تأسيس الاتحاد، كما خطط لها الشيخ زايد وحكام الإمارات، وذلك على أنغام السلام الوطني في لحظة سادتها مشاعر فخر.

وسلط الاحتفال الضوء على بصمات الشيخ زايد على مستوى العالم، والتي لاتزال بارزة حتى يومنا هذا وجعلت من الإمارات نبراساً للسلام والتسامح والعطاء يتحدّث عنه العالم أجمع، كما أظهر للجمهور مدى عطاء المؤسس، الذي كان ولايزال عنواناً ورمزاً خالداً للعمل الإنساني، ويواصل قادة الإمارات اليوم النهج الإنساني الذي رسخه الشيخ زايد حتى باتت الإمارات اليوم أكبر مانح إنساني على مستوى العالم.

وأتاح الاحتفال فرصة لتعريف الجمهور بعدد من الشخصيات البارزة منها التي عاصرت المغفور له الشيخ زايد وأخرى أكملت مسيرته، حيث عرضت شاشة المسرح مقاطع لكلمات خاصة لأشخاص عاصروه ولمسوا عن قرب حكمته ومحبته ورؤيته الثاقبة، وتوجهوا برسائل تجسد المكانة الفريدة التي مثلها المغفور له الشيخ زايد والإرث الذي تركه للأجيال القادمة.

واختتم الاحتفال بمقطع للمؤسس «طيب الله ثراه»، وهو واقف أمام شعبه ملقياً كلمات من حكمته كما عهدناها.

نائب رئيس الدولة:

(#علمني_زايد) أن الإنسان أهم من العمران، والإنجازات أهم من المناصب، والوطن أهم من الأشخاص.

احتفالات اليوم الوطني يوم مجيد من أيام الإمارات، تتوحد القلوب على عشق تراب الإمارات.

ولي عهد أبوظبي:

(#علمني_زايد) أن القيم الإنسانية هي أساس أي تقدم، وتحقيق الأحلام ينطلق من الإيمان والثقة بالقدرة على الإنجاز.

زايد وثق برؤيته السديدة والتفاف، إخوانه المؤسسين حوله تجربة وحدوية رائدة قل نظيرها».

#علمني_زايد

في لفتة مفاجئة للجمهور عرضت على المسرح تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مستخدماً فيها الوسم #علمني_زايد، في دعوة للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار للتعبير عن تأثرهم بالمغفور له الشيخ زايد، وما تعلموه منه من قيم نبيلة كالتسامح والعدل والمحبة والعطاء والإخلاص. وتستمر مبادرة #علمني_زايد لما بعد الاحتفال الرسمي باليوم الوطني لتتيح الفرصة أمام الجمهور للمشاركة فيها والتعبير عن تقديرهم وعرفانهم للوالد المؤسس، في لفتة متميزة تتويجاً لعام زايد.

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ألف شخص شاركوا في رسم لوحة وطنية اتسمت بمشاعر الفخر والاعتزاز والفرح.