المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

صيدلية

شكت مريضة في مستشفى حكومي بدبي طول الانتظار أمام الصيدلية الخاصة بالنساء، إلى جانب الأخطاء في تصنيف الأدوية، وذلك جراء تجربة شخصية تعرضت لها، فعوضاً عن صرف محلول لغسيل العين لها، تم إعطاؤها مجموعة من الأدوية الخاصة بعلاج آلام الركبة، مشيرة إلى عدم تركيز الصيدلاني، جراء الازدحام الذي يتطلب الوقوف على أسبابه، والعمل على حله، نظراً للأضرار التي قد تلحق بالمريض جراء ذلك.

«تسهيل»

قال متعاملون مع «تسهيل للمعاملات» بأم القيوين، إن طباعة معاملتهم بشكل خاطئ من قبل الموظفات كبدهم خسائر مالية، وأجّل إنجاز معاملاتهم، مطالبين بضرورة حفظ بيانات المتعاملين في النظام الإلكتروني، لتسهيل إنجاز المعاملات دون أخطاء تذكر.

مخالفات

شكا سائقون في دبي مخالفات سائقي تاكسي ومركبات ثقيلة، تتوزع ما بين السرعة الزائدة والتجاوز بطريقةٍ خاطئة، فضلاً عن الوقوف في أماكن غير مخصصة لإنزال الركاب، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم، لما لهذه المخالفات من خطر على حياتهم وحياة الآخرين.

فاتورة

قال مدير مطعم بأم القيوين إن مكتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ألزمه دفع 10 آلاف درهم شهرياً تقريباً، قيمة فاتورة الكهرباء، قبل إجراء فحص للعداد، الذي تبين لاحقاً أنه يسجل البيانات بشكلٍ خاطئ، ما كبده خسائر مالية لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

قطط

شكت مواطنة انتشار قطط الشوارع في منطقتها السكنية (القوز 2) بدبي، والتي تتسلق بشكلٍ يومي جدران منزلها، مطالبة البلدية بإيواء قطط الشوارع التي لا يمكن التأكد من حالتها الصحية، وخلوها من الأمراض.

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