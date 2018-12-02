المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ارتفاع

فوجئ متسوق في السوق الصيني بعجمان بارتفاع أسعار المنتجات المعروضة، منها المنتجات الغذائية، إذ يصل سعر عصير إلى 20 درهماً، رغم أن المنتجات الصينية معروفة بأسعارها المتوسطة.

ماكياج

فوجئ سائق في دبي بتعطيل امرأة خط سير المرور دون أن تعي، حيث انشغلت بتعديل مكياجها أثناء القيادة، مطالباً بتكثيف الرقابة لردع مثل هذه السلوكيات المتهورة، لاسيما أن انشغال النساء بوضع المكياج يعرضهن للمخالفة.

إرشاد

طالب زائرون للقرية العالمية في دبي بتوفير علامات إرشادية للقرى على أعمدة الإنارة، لمساعدة من يعانون قصراً في النظر، حيث لا يمكنهم قراءة أسماء القرى المكتوبة في أعلى مداخلها، الأمر الذي سيضاف إلى سلسلة الخدمات المتنوعة التي توفرها القرية خدمةً لزوارها.

توعية

طالب مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي بتنظيم حملات توعية من قبل الجهات المختصة حول حقوق الطفل في ما يتعلق بحدود تقديمهم على هذه المنصات، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة استغلال الأطفال لأغراض الدعاية والإعلان وللفكاهة والترفيه على حدٍّ سواء، الأمر الذي يخالف القوانين الخاصة بحقوقهم كأطفال.

ترويج

طالب سائقون إدارات محطات وقود في دبي بمنع موظفيها من الترويج لمنتجات أثناء تعبئتهم الوقود والاكتفاء بعرضها دون اللجوء لأساليب الإلحاح التي تزعج السائق، وتحول دون تركيزه على إتمام عملية التعبئة وكلفتها.

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