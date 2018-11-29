المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ضمان

اشترط محل متخصص في أبوظبي، على زبون دفع مبلغ 100 درهم مقابل ضمان لمدة سنة، على استبدال «بطارية» بديلاً عن أخرى اشتراها منه في وقت سابق، واكتشف أنها معيبة.

شكوى

شكت مقيمة في أبوظبي تأخر وصول سلعة لأكثر من أسبوع، اشترتها من موقع «سوق دوت كوم»، وادعت شركة التوصيل في المرة الأولى بأن السبب هو طلبها تغيير عنوان التسليم، ومرة أخرى بسبب عدم الرد على الهاتف، الأمر الذي يخالف الحقيقة.

سرعة

طالب قراء بتشديد العقوبة على السائقين الذين يتجاوزون سرعة القيادة الآمنة على الطرق، في أجواء الطقس السيّئ والضباب، مؤكدين أن هؤلاء يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، الأمر الذي يتطلب ضرورة ردعهم ومخالفتهم.

«النعيمية»

لفت ولي أمر إلى ضرورة إزالة آثار الأمطار، التي تسببت في تجمعات مياه علقت فيها سيارات، بالقرب من المدارس التي تقع في شارع النعيمية، والذي يمتلئ بالمياه في موسم الأمطار، نظراً إلى انخفاض مستواه.

رسوم

استغرب مستأجرون من رسم يفرضه ملاك بنايات في أبوظبي عليهم، عند تجديد عقود الإيجار بقيمة 500 درهم، فضلاً عن رسم 100 درهم عن كل شيك مقابل دفعة إيجار، متسائلين عن قانونية هذه الرسوم، وهل المستأجر ملزم بدفعها؟

تكريم

دعت جهة حكومية اتحادية أخيراً، مندوبي صحف محلية إلى حفل لتكريمهم ضمن شركائها، لكنهم فوجئوا بعدم ذكر أسمائهم أو مؤسساتهم ضمن المكرمين، الأمر الذي أثار استياءهم.

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