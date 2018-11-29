حاكم رأس الخيمة: تضحياتالشهداء تضيء المستقبل

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن «قصص وملاحم البطولة التي سطرها شهداء الإمارات في ساحات الكرامة وميادين الشرف، ستظل منارة تضيء لنا طريق المستقبل، ومصدر إلهام وفخر للأجيال المقبلة».

وقال: «نعتز في الإمارات بشهدائنا الأبطال الصادقين الذين حفظوا الأمانة ولبوا نداء الواجب، وبذلوا أغلى ما يملكون في سبيل عزة الوطن ورفعته وحماية حدوده والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته».

وجدّد سموّه التزام قيادة الإمارات وشعبها بذوي الشهداء وأبنائهم، تقديراً لتضحياتهم التي ستبقى صفحة وضاءة، ومثالاً يقتدى به في تاريخ الإمارات، وتعبيراً عن الامتنان والعرفان لمن بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أمن واستقرار وكرامة الوطن. وأضاف: «إن ما يحمله الشهيد من مبادئ وأخلاق، وما يجسّده من عطاء لا حدود له، يعكس القيم الفاضلة التي نشأ عليها».

وقال سموّه: «نؤكد أن رسالتنا للعالم ستبقى دوماً رسالة سلام ومحبة وتسامح، وأن التضحية في سبيل الوطن تكتسب معنى أكثر عمقاً وتأثيراً، لكونها تدافع عن هذه القيم الإنسانية النبيلة».