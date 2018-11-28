12 ألف سيدة أعمال مواطنة يمتلكن استثمارات بـ 45 مليار درهم

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

قالت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، خلال فعاليات قمة «أقدر العالمية»، التي تعقد في أبوظبي، إنه «يوجد في الإمارات 12 ألف سيدة أعمال مواطنة، يمتلكن مشروعات تجارية تفوق الـ22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى».

وتحدثت بوحميد في الجلسة الثالثة من القمة، التي واصلت فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، حول موضوع المساواة بين الجنسين لتحقيق توازن المجتمع، مؤكدة على توجيهات حكومة الدولة نحو التوازن وليس المساواة، فالتوازن أعمق فكراً وأكثر عطاءً وأشمل أداءً.

وأوضحت أن «التوازن بين الجنسين هو التوزيع المتساوي للفرص والموارد بين النساء والرجال»، مضيفة أن «التوازن يعدّ واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية ،التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021».

وأكدت أن دستور دولة الإمارات ينصّ على أن «المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، وتبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولاً به قبل قيام الاتحاد».

وتابعت أن «الإحصاءات تشير إلى أن النساء يشغلن نحو 66% من الوظائف الحكومية في الدولة، ونحو 37.5% في القطاع المصرفي»، مؤكدة أن المرأة في الإمارات تنافس وبجدارة، على الصدارة في مجالس الإدارات، ومن المتوقع أن تحتل المركز الأول عالمياً قريباً جداً، في ظل الصعود المتنامي للعنصر النسائي، وتسلم القيادات في مجالات عمل كثيرة.

وتواصلت فعاليات الدورة الثانية من قمة «أقدر العالمية»، التي تقام تحت عنوان «تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات: التنمية المستدامة»، في أبوظبي.

وفي جلسة تحت عنوان «تطبيقات التعليم كهدف من أهداف التنمية المستدامة 2030»، تناول الدكتور الطبيب الاستشاري والمختص في التنمية المستدامة، أحمد الكندري، أهمية التعليم في برامج التنمية الأممية.

وفي جلسة تحت عنوان «الإمارات العربية المتحدة والصين، شركاء في دعم التنمية المستدامة»، ناقشت نائب المدير العام للمركز الصيني لتنمية المعرفة الدولية، جيانغ زيهنج، مبادرة الحزام والطريق، إنجازات مبادرة الحزام والطريق على مدار السنوات الخمس الماضية.

جلسات

تضمنت فعاليات اليوم الثاني من قمة «أقدر العالمية» حلقة شبابية بعنوان «تأثير النمو الاقتصادي على الشباب وإيجاد العمل اللائق»، بحضور ضيوف من مجلس شباب وزارة الاقتصاد. وورشة عمل تحت عنوان «99 حواراً مع الروح»، التي قدمها كل من مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة، عبدالله محمد أحمد الأنصاري، ورئيس أول قسم الوعظ والإرشاد بالإنابة في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، سعود محمد الحمادي، تلتها ورشة بعنوان «رحلتي من الإدمان إلى الحياة»، قدمها مدير إدارة الصحة العالمة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل، علي حسن المرزوقي، التي قام فيها باستضافة أحد مرضى الإدمان المتعافين لاستعراض أسباب وقوعه كضحية للإدمان، والصعوبات التي واجهها كمريض إدمان، وكيفية تلقيه للبرنامج العلاجي والعودة إلى المجتمع.